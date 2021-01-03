طيران الإمارات تقدم ترقية مجانية لمقاعد الدرجة الاقتصادية لرحلات لندن

المصدر: دبي-البيان

ابتداءً من نهار الغد في الرابع من يناير تبدأ شركة طيران الإمارات تشغيل أحدث طرازاتها من طائرات "إيه 380" على خطوط رحلاتها الجوية بين دبي ولندن هيثرو. وتتميز الطائرة بمقاعد الدرجة الاقتصادية المميزة "بريميوم" التي توفر "مساحة مقعد إضافية تصل إلى 40 بوصة".

أكثر من ذلك، يمكن لركاب الدرجة الاقتصادية أن يحصلوا على ترقية مجانية والحصول على تذاكر الدرجة الاقتصادية المميزة "بريميوم" "على أساس التوفر". وأشارت مصادر شركة الطيران إلى أن ذلك سيحصل إلى حين "أن تدخل المزيد من مقاعد الدرجة الاقتصادية المميزة "بريميوم" في الخدمة المقدمة."

وتسيّر شركة طيران الإمارات حالياً خمس رحلات لمطار هيثرو اللندني، أربعة منها على متن طائرات "إيه 380" كما تقوم الشركة بتسيير 10 رحلات أسبوعياً إلى مانشستر، إضافة لرحلات يومية لكل من بريمينغهام وغلاسكو.

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