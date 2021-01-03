السفر ينافس العمل على قائمة أمنيات الأفراد 2021

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت نتائج استطلاع «البيان الاقتصادي» أن السفر ينافس الحصول على عمل جديد ضمن قائمة أمنيات الأفراد للعام 2021، حيث جاءت النسب متباينة في نتائج الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني»، مقارنة بالنتائج على «تويتر»، وذلك رداً على سؤال مفاده «أيهما تتمنى أكثر في العالم الجديد.. السفر أم العمل الجديد».

في حين تصدر السفر أمنيات 53% من المشاركين في الاستطلاع على «تويتر» مقابل 47% ممن تمنوا الحصول على عمل جديد في 2021، انعكست النتائج لصالح الحصول على عمل جديد في نتائج الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني»، حيث استحوذ على 54% من اختيارات المشاركين، مقابل 46% ممن اختاروا السفر.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك»، إن النتائج تظهر أن أهمية السفر بالنسبة لشرائح واسعة من الأفراد توازي أهمية الحصول على عمل جديد.

ولفت إلى أن هذه المعطيات تشير إلى التعطش الكبير نحو السياحة والسفر، في ظل القيود التي فرضت على حركة المسافرين والطيران خلال العام الماضي، مما يعكس الآفاق الواعدة للقطاع حال انتهاء الأزمة الصحية التي فرضتها الجائحة على العالم أجمع.

ويشكل الحصول على عمل جديد أولوية لدى الكثيرين ممن تأثرت مداخيلهم ووظائفهم نتيجة تأثر العديد من القطاعات بتداعيات الجائحة.

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