4.1 % نمواً متوقّعاً للإنفاق الاستهلاكي بالإمارات 2021

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات الاقتصادية، في تقرير أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات انتعاشاً قوياً خلال 2021، وسيحقق نمواً بنسبة 4.1%، بالمقارنة مع تراجعه بنسبة 5.7% في 2020.

وذكر التقرير أن إنفاق المستهلكين مهيأ لاستعادة نموه في 2021 بعد الانكماش، الذي تعرض له على مدار العام الماضي، كما هو الحال في كل دول العالم، جراء التداعيات الناجمة عن تفشي الجائحة، وأضاف أن النمو سيطال كل قطاعات السلع والخدمات في الدولة دون استثناء، وإن كان بنسب متفاوتة.

وأوضح أن الإنفاق على السلع الغذائية سيحتفظ بصدارته لكل أوجه الإنفاق الاستهلاكي ضمن ميزانية الأسرة، إلا أنه سيسجل تراجعاً في نموه 2021، حيث توقع أن يسجل الإنفاق على الغذاء والمشروبات في الإمارات نمواً بنسبة 3.7%.

وسيأتي الإنفاق على السلع الغذائية في المركز الثالث، من حيث نسبة النمو المتوقعة في 2021، مشتركاً مع الإنفاق على التبغ، والذي يُتَوقع أن يسجل نسبة النمو نفسها وهي 3.7%، فيما ستكون الصدارة في النمو المتوقع من نصيب الإنفاق على تأثيث البيوت وتجهيزها، حيث سيسجل 4.7% في 2021. وسيحل الإنفاق على الملابس والأحذية في المركز الثاني، حيث سينمو في 2021 بنسبة 4%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز