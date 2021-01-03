82 ملياراً رهونات عقارات دبي في 2020

المصدر: (دبي- مشرق علي حيدر)

سجل سوق صفقات الرهن العقاري في دبي، 82.5 مليار درهم خلال 2020، بحسب بيانات رسمية، وتمثل النتائج الإجمالية، قيمة 12446 صفقة رهن متنوعة لعقارات مختلفة، شملت أراضي تجارية وسكنية، ووحدات سكنية وتجارية وفللاً ومباني. وذهبت حصة الأسد من القيمة الإجمالية لصفقات الرهن في تلك الفترة إلى الأراضي التجارية، تلتها الوحدات السكنية والتجارية، ثم الفلل والمباني السكنية.

وتصدرت مناطق نخلة جميرا، ومرسى دبي، وبرج خليفة، والخليج التجاري الأكبر رهناً للوحدات السكنية، فيما تصدرت مناطق جبل علي الأولى، وند حصة، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، والثنية الرابعة المناطق الأكبر رهناً للفلل السكنية، بينما تصدرت مناطق سيح الدحل وميناء جبل علي واليلايس 2 وحدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق الأكبر رهناً للأراضي.

وطبقاً للبيانات ذاتها، فقد سجل سوق رهن الوحدات السكنية والتجارية 9658 صفقة، بينما سجل سوق رهن الأراضي على اختلاف استخداماتها 2339 صفقة، في حين سجل سوق رهن الفلل والمباني 5699 صفقة. وتشير جملة من المعطيات إلى تنامي قوى الطلب في السوق وارتفاعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع عودة الإقراض وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، التي تصب في مصلحة المشترين والبنوك أيضاً.

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