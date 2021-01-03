«تبريد» تتوسع في دبي وتستهدف مصر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكد بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أن الشركة مستمرة في التوسع في دبي، لتقديم خدمات مبتكرة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة لأهم المناطق الحيوية والمشاريع والمعالم في الإمارة، مشدداً على الأهمية المحورية لاستراتيجية التوسع بدبي، في دفع مسيرة نمو الشركة، وتعزيز مكانتها في الدولة والمنطقة.

وأضاف اللمكي لـ «البيان الاقتصادي»، أن الشركة وقّعت أخيراً اتفاقية مع «إعمار العقارية»، استحوذت من خلالها على حصة 80 % من نشاط الأخيرة لتبريد منطقة وسط مدينة دبي، مقابل 2.48 مليار درهم، فيما احتفظت «إعمار» بنسبة 20 % المتبقية، في إطار شراكة طويلة الأمد، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية، تعد محطة مهمة في مسيرة توسع «تبريد» في دبي، إذ تعتبر منطقة وسط مدينة دبي، أحد أبرز المشاريع الضخمة في قلب الإمارة، وتضم مجموعة من أشهر المعالم والوجهات، من بينها برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ودبي مول، ونافورة دبي، ودبي أوبرا، وغيرها من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة.

وأوضح أنه في إطار هذه الشراكة طويلة الأجل، بدأت «تبريد»، مؤخراً، بتزويد خدماتها لكلّ من برج «دي تي 1» السكني لشركة «إلينجتون العقارية»، وبرجيْ «بلفيو» السكنية لشركة «دبي للعقارات»، في وسط مدينة دبي، لتضيف بذلك ما مجموعه 1945 طن تبريد إضافية إلى محفظتها، حيث ستوفر خدمات تبريد لنحو 936,000 قدم مربعو.

مترو دبي

وقال إن «تبريد» تسعى لترسيخ أطر التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، أحد شركائها الرئيسين في دبي، حيث بدأت بتزويد مترو دبي، بخدمات تبريد المناطق منذ 2009، وتوفر خدماتها حالياً لـ 49 محطة على الخطين الأحمر والأخضر، عبر 15 محطة تبريد تابعة لها، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي، عزّز الطرفان شراكتهما بالتوسعة الجديدة لمحطة نخيل هاربور في منطقة «ابن بطوطة مول»، حيث تمت توسعة المحطة الجديدة، وتزويدها بخدمات ومرافق التبريد.

وتابع: «تعكس شراكتنا مع الهيئة التزامنا بتوفير أفضل خدمات التبريد المبتكرة والفعالة في الدولة، وبناء شراكات استراتيجية، لتعزيز محفظة الشركة المتنامية من المشاريع الرائدة والحيوية.

ويشكل تعاوننا مع الهيئة، عنصراً محورياً لدعم استراتيجية تبريد الطموحة للتوسع في إمارة دبي، وترك بصمة مؤثرة في أهم مشاريعها الرئيسة ومعالمها الرائدة، إلى جانب المساهمة الفاعلة في جهود الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، لتقليل البصمة الكربونية للمنطقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية».

قرض مشترك

وأكد على قوة المركز المالي لــ «تبريد»، لا سيما بعد الإغلاق الناجح لقرض مشترك لمدة خمس سنوات، بقيمة 692 مليون دولار، من أجل دعم استراتيجيتها التوسعية في دبي، مشيراً إلى اكتتاب مجموعة من تسعة بنوك دولية وإقليمية ومحلية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الجائحة، وهو ما يعد دليلاً على المكانة المالية القوية، والثقة العالية التي تتمتع بها الشركة في السوق، مشيراً إلى أن القرض يأتي ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد، تم تمويله من قبل بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط. وتمت هيكلة القرض على أساس تسهيلات متعددة الشرائح، وهو مؤلف من شقين، إسلامي وتقليدي.

ولفت إلى أن الشركة نجحت في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار لسبع سنوات، بعائد 2.5 %، حيث شهدت طلباً قوياً من حوالي 140 مستثمراً دولياً وإقليمياً، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات، ما يدل على ثقة المستثمرين في الأصول الائتمانية للشركة، على الرغم من الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.

وتابع: «تمكنت الشركة، بفضل الطلب المرتفع من تحديد الأسعار، بشكل كبير، لتبلغ نسبة العائد النهائي 2,5 % مع زيادة حجم السندات النهائية، إلى 500 مليون دولار. وحصلت السندات على التصنيف الائتماني (Baa3) من وكالة موديز، والتصنيف (BBB) من وكالة فيتش».

توسّعات خارجية

وختم اللمكي بالقول: إن «تبريد» افتتحت مؤخراً مقراً لها في مومباي، لاستكشاف الفرص في السوق الهندية، وستركز في المرحلة القادمة على البلدان العربية ذات الكثافة السكانية العالية، لما توفره من فرص مجزية للتوسع والنمو، بما فيها السعودية ومصر.

وأوضح أن «تبريد» تضع السوق المصرية، على رأس أولوياتها، في خطط التوسع القادمة، حيث نرى في مصر سوقاً مثالية بالنسبة لنا، كونها تمتلك المكونات المناسبة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.

83 محطة

أكد بدر اللمكي أنه بالاعتماد على 83 محطة تبريد، توفر «تبريد» حالياً 1.352 مليون طن تبريد لعدة مشاريع رئيسة، تشمل معالم معمارية بارزة، مثل برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول ومترو دبي، وسوق أبوظبي العالمي، وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس، ومقر شركة الدار العقارية، ومركز التجارة العالمي في أبوظبي، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومرفأ البحرين المالي، وواحة المعرفة في مسقط، بالإضافة إلى مشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في السعودية.

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