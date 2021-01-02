شراكة بين «أرورا» و«فرانك بورتر» لإدارة منازل العطلات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أرورا لإدارة الفنادق»، التابعة لشركة «جيون القابضة»، والمُختصّة بتشغيل وإدارة الفنادق محلياً وعالمياً، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «فرانك بورتر» المُتخصّصة في تقديم الخدمات عالمية المستوى لإدارة منازل العطلات.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم «أرورا» بتوفير العقارات المُطابقة للمواصفات لتكون كمنازل لقضاء العطلات تحت إدارة شركة «فرانك بورتر»، إضافة إلى قيامها ومن خلال شبكتها الواسعة، بجذب الضيوف الذين يتطلّعون لقضاء العطلات إلى العقارات التي تديرها شركة «فرانك بورتر» في كافة أرجاء الإمارات.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «جيون القابضة»: «سعداء بهذه الشراكة، حيث نتّجه نحو نجاح مستمر ودافع قوي لنصبح الأفضل في هذا المجال. ونسعى جاهدين لتلبية طلبات العملاء، والتكيّف مع توقّعات السوق المتغيرة وآفاقها، ونعمل باستمرار على تغيير مفهوم خدمة الضيافة».

وأضاف: «نسعى لتحقيق التميز في الأعمال من خلال التركيز على تحقيق النجاح والنمو باستمرار، ويتمّ ذلك عبر تقديم خدمات إدارة الضيافة الشخصية والمصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفردية لكل عقار. ونتطلّع قدماً، عبر هذه الشراكة مع فرانك بورتر التي تُعدّ رائدة في مجال إدارة منازل العطلات، إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتميّز من خلال توفير تجارب لا مثيل لها لضيوفنا وعملائنا، مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات على مستوى العالم».

وقالت آنا سكيجين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فرانك بورتر: «يُسعدنا توقيع اتفاقية شراكة مع أرورا لإدارة الفنادق إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في دولة الإمارات»

وقال أنور نسيبة، الشريك الإداري في فرانك بورتر: «نأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى تلبية جميع المُتطلّبات النوعية والمُفصلة وفق احتياجات السياح والضيوف، ولا سيما مع مكانة دولة الإمارات الرائدة على خريطة السياحة العالمية».

وأضاف: تختصّ فرانك بورتر بإدارة منازل العطلات ذات المستوى العالمي، وتعمل بحرفية على تقديم خدمات الضيافة المُميّزة في كافة المُنشآت التي تقوم بإدارتها، مع التفوّق في إزالة كافة مصاعب تأجير العقارات التي تُقدّمها المنصّات المُماثلة.

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