جوائز بمليوني درهم تمنحها مراكز التسوق خلال «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن عدد من مراكز التسوق والمحال التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق» الحدث الاستثنائي الثاني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدداً كبيراً من الجوائز القيّمة للمتسوقين من خلال السحوبات الأسبوعية، التي ستقام بدء من 8 يناير الجاري ولغاية 12 فبراير 2021، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا وقسائم المشتريات والجوائز النقدية والسيارات.

ودعت غرفة الشارقة الجمهور للمشاركة في فعاليات الحملة للاستفادة من العروض الكبرى واغتنام الفرصة للمشاركة في السحوبات والفوز بالجوائز القيّمة، والتي ستتم على مدى 6 أسابيع، في عدد من مراكز التسوق والأسواق المركزية ومن ضمنها سوق شرق بمدينة خورفكان، وصحارى سنتر، وميغامول، وستي سنتر، وزوايا ووك، وواجهة المجاز المائية، وسيكون هناك بث مباشر للفعاليات في نهاية كل أسبوع على تلفزيون الشارقة الساعة الثامنة مساءً، حيث ستقدم غرفة الشارقة اللجنة المنظمة للعروض جوائز بقيمة أكثر من مليوني درهم لـ 120 فائزاً، تتضمن 7 سيارات فاخرة ستمنح للفائزين بالسحوبات التي ستتم في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى قسائم مشتريات وجوائز نقدية وهدايا قيّمة من عطور فاخرة ودراجات هوائية بقيمة 300 ألف درهم كما قدمت مراكز التسوق عدداً من الجوائز القيّمة مثل 4 سيارات فاخرة وجوائز نقدية وعينية.

فرص فريدة

وأكد إبراهيم راشد الجروان منسق عام عروض الشارقة للتسوق، أن «عروض الشارقة للتسوق» الذي تنظمها الغرفة استثنائياً هذا العام تمثل واحدة من أكبر الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تسعى الغرفة من خلالها إلى إسعاد سكان وزوار الإمارة، من خلال توفير فرصة تسوق فريدة من نوعها وإتاحة المجال لهم لاستكشاف والاستمتاع بالمميزات السياحية للإمارة الباسمة، منوهاً إلى أهمية الحملة في دعم قطاعات تجارة التجزئة من خلال تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الفنادق والسياحة الداخلية والنشاط الاقتصادي بشكل عام لمجتمع الأعمال في ظل جائحة كورونا، ولا سيما أن الحملة تتزامن مع العديد من الفعاليات الترويجية في دولة الإمارات، ومن ضمنها حملة «أجمل شتاء في العالم»، بما يُعزّز من سمعة الشارقة واحدة من أبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة التي توفر لزوارها فرصة قضاء أمتع الأوقات وسط أجواء سياحية وتسويقية بامتياز.

قيمة

وأشار الجروان إلى أن الغرفة حرصت خلال الحملة على توسيع نطاق فعالياتها لتشمل مواقع خارجية جديدة، بالإضافة إلى زيادة حجم العروض الترويجية الجاذبة وتكثيف الجوائز، مع التركيز على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال فعاليات الحملة لضمان الصحة والسلامة للجميع، منوهاً إلى أن المشاركة الواسعة من قبل مراكز التسوق والمحال التجارية والأسواق المركزية في الحملة، وحرصها على تخصيص باقة متنوعة ووافرة من الجوائز القيّمة للمتسوقين وتقديم العديد من العروض على علامات وأسماء تجارية مرموقة، يؤكد النجاح الذي تحققه هذه الأحداث التسويقية والتجارية لقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص ولقطاع التجارة بشكل عام، ويعكس القيمة المضافة الكبيرة التي يقدمها هذا الحدث للجهات المشاركة.

وتضم قائمة شركاء الغرفة «لعروض الشارقة للتسوق»، التي انطلقت فعالياتها في 17 ديسمبر الماضي وتستمر لغاية 13 فبراير 2021، الشريك الإعلامي الاستراتيجي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين وهم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إلى جانب الشريك الماسي المركز الميكانيكي للخليج العربي BMW، بالإضافة إلى مشاركة العديد من مراكز التسوق والمحال التجارية.

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