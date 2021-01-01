شراء 100 مليون دولار من أسهم دبي لصناعات الطيران

المصدر: (دبي - د ب أ)

أعادت شركة دبي لصناعات الطيران، أكبر شركة لتأجير الطائرات في الشرق الأوسط، شراء كمية قيمتها 100 مليون دولار من أسهمها العامة المطروحة للتداول في سوق دبي المالي.

ونقلت بلومبيرغ عن فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة قوله في بيان أمس، أننا نتوقع ألا يكون لهذه الصفقة تأثير ملموس على مقاييس كفايتنا المالية في نهاية 2020 وخلال 2021.

وأعلنت دبي لصناعات الطيران في وقت سابق اعتزامها زيادة عدد الطائرات المملوكة لها والتي تقوم بتأجيرها لشركات الطيران المختلفة إلى 450 طائرة خلال 2021.

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