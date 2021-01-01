545 ألف مسافر عبر مطار دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

استعدت مطارات دبي لزيادة عدد الركاب عبر مطار دبي الدولي بين 1 إلى 7 يناير 2121 حيث تنتعش حركة السفر بدعم تدفق آلاف السائحين لقضاء عطلة نهاية العام واحتفالات العام الجديد ليستقبل المطار نحو 545000 مسافر.

وقال عيسى الشامسي، نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي: «إنه من المتوقع أن يستخدم ما يقدر بنحو 545000 مسافر مطار دبي الدولي، جزء كبير منهم سيكون يومي 2 و 3 يناير اللذين سيكونان أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً مع أكثر من 78000 مسافر مغادر بعد أن أمضى الآلاف من السائحين عطلة نهاية العام في دبي، حيث شهدت الإمارات تدفقات هائلة من الزوار العرب والأجانب خلال الأيام الماضية».

وبالنظر إلى أن متطلبات السفر قد تغيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب جائحة «كوفيد 19»، تحث مطارات دبي بشدة جميع المسافرين على اتباع عدد من الإرشادات في بدايتها التحقق دائماً من شركة الطيران الخاصة للحصول على معلومات حول متطلبات السفر الخاصة بالرحلات.

ودعت مطارات دبي المسافرين إلى التأكد من المبنى، الذي ستقلع منه أو تصل إليه رحلاتهم قبل حضورهم إلى المطار، والتأكد من الدراية الكاملة بمتطلبات السفر للبلدان المسافرين إليها، بما في ذلك تقرير اختبار PCR السلبي قبل بدء الرحلة، مشددة على ضرورة التأكد من الالتزام بارتداء أقنعة واقية للوجه مع المحافظة على التباعد الجسدي في المطار في جميع الأوقات.

ودعت مطارات دبي المسافرين بالامتناع عن السفر وطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من أي أعراض لـ«كوفيد 19» والتأكد من أن وثائق السفر (جواز السفر والتأشيرة) محدثة وصالحة قبل التوجه إلى المطار، مطالبة وداع الأهل في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام في الفناء الأمامي للمحطة، حيث يقتصر الدخول على الركاب أصحاب التذاكر فقط ولن يُسمح للمرافقين بدخول المباني.

وأكدت مطارات دبي أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية ونحو 90 من أصحاب الامتياز في الأغذية والمشروبات وسلطات الرقابة والصحة، لضمان رفاهية وراحة العملاء.

ونفذت مطارات دبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية في أنحاء المطار، للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين، وتشمل هذه التدابير وجود محطات معقم اليدين حول المطار وزجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري عن بُعد وعلامات التباعد الاجتماعي وزيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.

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