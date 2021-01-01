جني أرباح يستهدف الأسهم القيادية

المصدر: دبي - عمرو عادل

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أسواق الأسهم بنهاية تداولات أمس، آخر جلسات عام 2020، بضغط من مواصلة المستثمرين لعمليات جني الأرباح استهدفت عدداً من الأسهم القيادية. وانخفض سوق دبي بأكثر من 1% بأعلى وتيرة تراجع في ثماني جلسات متنازلاً عن مستوى 2500 نقطة ليغلق عند 2491.97 نقطة بضغط من تراجع قطاع البنوك والعقار. وهبط سوق أبوظبي 0.84% إلى 5045.32 نقطة بضغط من قطاع البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفعت مستويات السيولة من 541.52 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى نحو 626 مليون درهم، موزعة بواقع 172 مليوناً في دبي، و454 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وفي سوق دبي، تراجع قطاع البنوك 1.7% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 4.2% وارتفع «دبي التجاري» 3.68% و«مصرف عجمان» 2.9%.

وهبط قطاع العقارات 1.05%، بفعل انخفاض «إعمار العقارية» 1.67%، و«إعمار مولز» 2.14% و«إعمار للتطوير» 1.08%، فيما ارتفع «داماك » 2.36% و«ديار» 1.44%.

وتصدر سهم «إعمار» التداولات بنحو 41.75 مليون درهم، ليغلق عند 3.53 دراهم.

وكان «الخليجي التجاري» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.3% ليغلق عند 0.599 درهم، فيما كان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.6% عند 1.6 درهم.

سوق أبوظبي

ونزل سوق أبوظبي بفعل تراجع قطاع الاتصالات مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع البنوك 1.3% مع هبوط سهم «أبوظبي الأول» 2.12% و«أبوظبي الإسلامي» 1.05%، و«بنك الشارقة» 0.32%.

وتراجع قطاع العقارات 1.5% مع هبوط «الدار» 1.6%، فيما ارتفع قطاع الصناعة 3.35% مع ارتفاع «سيراميك رأس الخيمة» 0.67%. وارتفع قطاع الاستثمار 1.15% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.24%. وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 96.3 مليون درهم.

وكان سهم «الواحة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.09%، فيما كان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.1%.

إفصاحات

قررت شركة غلفا للاستثمارات العامة عقد اجتماع لمجلس إدارتها يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة زيادة رأس المال المصدر.

تم تشكيل مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا)، برئاسة حسين العتال، كما شغل صالح السلمي منصب نائب الرئيس والرئيس التنفيذي، كما أعلنت الشركة توصلها إلى اتفاق مع البنك الأجنبي بموجبه حلت شركة ذات صلة محله في المديونية البالغ مقدارها 65.5 مليون دولار على مدى 5 سنوات، وبفائدة سنوية ثابتة نسبتها 1.5%.

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