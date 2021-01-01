«مهرجان التسوق» يطلق فعاليات مبهرة بعطلة العام الجديد

المصدر: (دبي - البيان)

يقدم مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الكثير من الفعاليات والعروض الرائعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من الدورة السادسة والعشرين للمهرجان، وذلك بالتزامن مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد، وقرب انتهاء العطلات المدرسية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن للعائلات والأصدقاء الاحتفال بانطلاق العام الجديد مع الحفلات الموسيقية، التي يحييها عدد من الفنانين العالميين والألعاب النارية الرائعة وغيرها من الفعاليات المتميزة.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بفعاليات العطلة، والتي تراعي جميع تدابير الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

عروض الطائرات

ويمكن لمحبي مشاهدة الألعاب النارية، خلال عطلة نهاية الأسبوع ورأس السنة الجديدة، الاستمتاع بعروض رائعة في 23 مكاناً بمختلف أنحاء دبي، ليستمتعوا بخيارات المطاعم المختلفة وعروض الألعاب النارية الشائقة.

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي جولات خاصة بالعبرة مع إطلالات خلابة على أفق دبي الرائع مع بدء العام الجديد من وجهات مختلفة لهؤلاء الذين يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية.

وتحتضن منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز عروض طائرات الدرون الضوئية مرتين يومياً، حيث تقدم 300 طائرة درون العرض الساعة 7 مساء و9:30 مساء حتى يوم 30 يناير 2021.

ويظهر العرض الأوّل الذي يحمل عنوان «دبي، مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية للمهرجان «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد. وسيستمتع الزوار أيضاً بالمناظر الخلابة للألعاب النارية خلال العطلة.

الحفلات الموسيقية

عشاق موسيقى البوب العربية على موعد مع نجمهم المفضل ناصيف زيتون، الذي سيقوم بأداء أفضل أغانيه في مركز دبي التجاري العالمي. ويحيي نجما الغناء وائل كفوري ومحمد خيري حفلاً مميزاً في صالة فستيفال أرينا دبي فستيفال سيتي، في إطار احتفالات السنة الجديدة.

ويستضيف فندق أتلانتس النخلة حفلاً ضخماً بمناسبة احتفالات رأس السنة، بمشاركة فرقة الروك الأمريكية KISS. ويمثل الحفل أكبر العروض المباشرة على الإطلاق للفرقة في دبي، حيث تقدم الفرقة أروع أغنيات الروك الكلاسيكية مع عرض ضخم للألعاب النارية.

وسيتم تصوير الحفل باستخدام أكثر من 50 كاميرا لتوفر إطلالة بزاوية 360 درجة، وستُبث مجرياته مباشرة عبر الإنترنت بدءاً من الساعة 9 مساء، ويمكن للباحثين عن إقامة فندقية الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض.

عروض التجزئة

يقدم عرض عطلة نهاية أسبوع بأسعار لا تقبل المنافسة من ريفولي في مهرجان دبي للتسوق لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من الصفقات الرائعة على تشكيلة واسعة من الساعات والنظارات الشمسية وإطارات النظارات الطبية، وذلك حتى 2 يناير.

تتوفر العروض في متاجر ريفولي وريفولي آي زون وأور تشويس في دبي مول وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة ومول الإمارات حتى نفاد الكمية. سيتم تقديم جوائز في صورة قسائم شراء، بقيمة إجمالية تبلغ 60 ألف درهم، حيث سيحصل 30 متسوقاً من سعداء الحظ على قسائم شراء، تتراوح قيمتها بين 1000 و5000 درهم على مدى ثلاثة أيام.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض داخل مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك في إطار موسم تخفيضات المهرجان، والذي يستمر حتى 30 يناير ويشمل 3500 متجر و800 علامة تجارية تقدم تخفيضات، تتراوح نسبتها بين 25 و75%.

ويمكن لزوار ميركاتو مول الاستمتاع بمجموعة من العروض الترفيهية المباشرة، التي تقام على المنصة الرئيسية كل يوم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وتشمل العروض «مسافرون من الماضي» الذي يعرض الساعة 4 عصراً و7:30 مساء، و«شاريستون بيلا فيتا» الذي يعرض الساعة 6 مساء و«رحلة كوميدي التوأم»، الذي يعرض الساعة 4.30 عصراً و6.20 مساء و8 مساء. ويستضيف مركز التسوق الشهير عروضاً ترفيهية متجولة تُقام الساعة 5 مساء و6.20 مساء ومجموعة متنوعة من ورش العمل للأطفال.

اتصالات ماركت

يرحب سوق اتصالات ماركت أو تي بي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي بالعائلات في أجواء احتفالية في عطلة نهاية هذا الأسبوع يومي 1 و2 يناير فقط، حيث أغلق السوق أبوابه يوم 31 ديسمبر.

وسيتمكن زوار السوق الذي يستمر حتى 9 يناير، من الاستمتاع بعروض Roh Drummers وعروض الدراجات الترفيهية من Trikz BMX Flatlander ومشاهدة عروض الأزياء المقدمة من البائعين في سوق اتصالات ماركت أو تي بي، بالإضافة إلى الاستعراضات المباشرة المقدمة من Gatsby Gold Dancers وعروض Beatbox Ray وCYR Wheel والعروض الموسيقية من غريغ بيرسون وفاي ميراندا وكاي بافيت، بالإضافة إلى عرض Disco Funk Dancers وغيرها الكثير.

وتجمع منطقة الأطفال لهذا العام بين سلسلة من الأنشطة تشمل محطة «Glitterati» المخصصة لورش عمل التزيين والتلوين والحِرَف تحت عنوان «Candy and Slime Park». ولأول مرة في السوق، ستضم منطقة الأطفال أيضاً ترامبولين للأطفال.

ويستضيف اتصالات ماركت أو تي بي ورش عمل ومسابقات لكرة السلة في ملعب سلام دانك. وتفتح ورش العمل التي يقودها لاعبون من أكاديمية Phases لكرة السلة، أبوابها أمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً مجاناً.

ويقدم سوق المهرجان في الخوانيج تجربة الحديقة المسحورة المليئة بالمرح والمستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب»، والتي تشمل أنشطة ووسائل ترفيه مختلفة للاحتفال بليلة رأس السنة.

كما سيكون الجمهور على موعد مع عرض للوسائط المتعددة للاحتفال بالسنة الجديدة يستمر لمدة 3 دقائق يسلط الضوء على الأشجار في البحيرة باستخدام الليزر والمؤثرات الضوئية والصوتية، وذلك في الأوقات التالية: 8 و9 و10 و11 مساء، و12 منتصف الليل، وغيرها، فيما يستضيف سوق المهرجان في السيف مقدم من الفوعة عروض الطائرات الورقية، التي ستدهش الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

عروض الفنادق

يقدم فندق ميركيور دبي لسكان المدينة وزوارها مجموعة مختارة من باقات الإقامة الفندقية. ويمكن للضيوف الاختيار من بين باقة الإقامة مع عشاء، أو باقة الإقامة والترفيه العائلي مع تذاكر دبي باركس آند ريزورتس، أو باقة عطلة نهاية الأسبوع خلال المهرجان، والتي تقدم إقامة شاملة جميع الوجبات، أو باقة الإقامة والأناقة التي تشمل الإقامة في جناح فندقي مع قيادة سيارة لامبورغيني.

يمكن لسكان دبي وزوارها الاحتفال بالعام الجديد مع المهرجان والاستمتاع بتخفيضات 20% على الإقامة في فنادق ومنتجعات فيدا في دبي. وسيحصل الضيوف أيضاً على قسيمة تسوق من إعمار بقيمة 200 درهم عن كل ليلة من إقامتهم، بالإضافة إلى دخول مجاني إلى دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية وحديقة الواقع الافتراضي. وتشمل الفنادق المشاركة فندق فيدا وسط المدينة والمنزل داون تاون دبي وفيدا تلال الإمارات.

وعادت مفاجآت مهرجان دبي للتسوق مرة أخرى لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء المدينة خلال الدورة الحالية من المهرجان، وتقدم الجابر للنظارات، تشكيلة من أفضل إطارات النظارات الطبية مبيعاً مقابل درهم واحد فقط! ويمكن للمتسوقين الاختيار من بين تشكيلة من إطارات النظارات الطبية الخاصة بالموسم والمقدمة من أفضل العلامات التجارية العالمية المتخصصة في هذا المجال. يتوفر العرض فقط داخل متاجر الجابر للنظارات في كل من سيتي سنتر مردف ودبي فستيفال سيتي مول حتى نفاد الكمية.

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