«جليل القابضة» تتوسع في استثمارات الرقمنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جليل القابضة» Jaleel Holdings، وهي شركة استثمار بحجم إيرادات تبلغ 1.8 مليار درهم ومقرها الإمارات، عن تطبيق برنامج لأتمتة عمليات البيع بالشراكة مع «سوفت لاند إنديا» Softland India.

وبهذا البرنامج، تصبح «جليل القابضة» من أوائل شركات بيع الجملة في المنطقة التي تتبنى أحدث تكنولوجيا تطبيقات الهواتف المحمولة العاملة بنظام «أندرويد» لإدارة العمليات التشغيلية الميدانية وأسطول المركبات لديها.

وتعد «جليل القابضة» إحدى أكبر الشركات في المنطقة للبيع بالجملة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية سريعة التصريف FMCG، والسلع، والفواكه والخضار الطازجة، مع ما يقرب من 30.000 منتج، تغطي أكثر من 15.000 شركة في مختلف أرجاء دولة الإمارات.

وقامت شركة «باراتو سوفت وير سلوشنز» Barato Software Solutions، الشركة التابعة لـ«سوفت لاند إنديا» في الإمارات، بدمج النظام الرقمي الحديث «SIL SFA» في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى «جليل القابضة» لتوفير تحكم كامل بالعمليات التشغيلية اليومية.

وقال «سمير محمد»، العضو المنتدب في مجموعة «جليل القابضة»: «تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا لمواكبة توجهات دولة الإمارات في مجال الرقمنة.

وعلى ضوء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا في دولة الإمارات وتأثير التجارة الإلكترونية على تجربة العملاء، فقد أصبح حتمياً لنا كشركة كبرى على مستوى المنطقة للبيع بالجملة والتوزيع رقمنة عملياتنا التشغيلية وإعادة تشكيل أعمالنا، حيث سيبقينا ذلك في صدارة المنافسة مع زيادة الإنتاجية والخدمات الجديدة»، وتابع: «تمثل التكنولوجيا عامل التغيير الأكبر للشركات العصرية، وسنقوم بدمج أحدث الحلول التكنولوجية في عملياتنا التجارية أيضاً.

ونعرب عن سعادتنا بتنفيذ حل «سوفت لاند»، والذي نهدف من خلاله إلى تحسين عملياتنا الميدانية وتوفير خدمة أفضل لعملائنا».

وقال «عبد الغفور محمد»، المدير التنفيذي لدى «جليل القابضة»: «إن أتمتة عمليات التوزيع بالجملة ستعزز من مبيعاتنا في أوساط قطاع الأعمال (B2B)، وترفع الإنتاجية على مستوى الفريق، وتضفي شفافية على عملية المبيعات، وتحسّن التعاون على نطاق الشركة، فضلاً عن ترسيخ وتحقيق المواءمة بين المهام التي يتم تتبعها ورصدها ببيانات لحظية يتم إتاحتها لعمليات المبيعات لضمان التنسيق عبر الشركة».

وبدوره، قال «ك فينود» المدير التنفيذي في «سوفت لاند إنديا»: «نحن فخورون بتنفيذ حل SIL SFA لشركة «جليل القابضة». حيث إنه يعد حلاً متطوراً للتحول التكنولوجي، يقوم على استقبال بيانات رئيسية من نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP ويعمل على إتاحتها على أجهزة الأندرويد لفرق المبيعات الميدانية.

وهذا يسهم في تعزيز أنشطتهم اليومية للمبيعات بواسطة سيارات الفان، وإعداد الفواتير والتسويق التجاري وما شابه. ويشتمل الحل على تطبيق خلفي قائم على الويب مع مجموعة من المزايا المخصصة لعمليات تغطي أنشطة العملاء مثل حجز الطلب، إعداد الفواتير، معالجة العائدات، تحصيل الدفعات، حملات الترويج واستبيانات خاصة بالمنتج والعميل».

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