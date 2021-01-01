غرفة عجمان تنظم حلقة نقاشية عن«الضرائب»

المصدر: عجمان - البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «الضرائب» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها غرفة عجمان بهدف تعزيز خبرات موظفي الغرفة والإطلاع على الموضوعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي. حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان والمدراء التنفيذيون وكافة موظفي الغرفة.

وفي بداية الحلقة رحب عبدالله المويجعي بالحضور، وأكد على أهمية الحلقة النقاشية ودورها في التعريف بالضرائب وأنواعها، مؤكداً أن الضرائب تعد من الموارد الرئيسية للكثير من الدول، وأوضح أن الضرائب تتنوع وتتخذ العديد من الأشكال الأمر الذي يؤكد حتمية الإلمام بها لكافة العاملين بالقطاع الاقتصادي، موجهاً بضرورة تكثيف ورش العمل المتخصصة حول الضرائب لأعضاء غرفة عجمان وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، قدم مهند أبو سنينة ـ شركة توازن للإستشارات الضريبية، نبذة عن أنواع الضرائب «الضرائب المباشرة، الضرائب غير المباشرة، ضريبة الدخل والشركات، ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة، الرسوم الجمركية»، واطلع الحضور على الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، ومقارنة لمعدلات ضريبة القيمة المضافة بين الدول، ودورالممثلين الضريبيين والوكلاء الضريبيين والأشخاص المعنيين، كما تناولت الحلقة النقاشية ضريبة القيمة المضافة استحقاقها – استردادها والإقرار الضريبي والفترات الضريبية والتحديات والمحاسبة الضريبية.

وفي الختام ثمن عبدالله المويجعي جهود القائمين على تنفيذ الحلقات النقاشية لما لها من مردود إيجابي على بيئة العمل في غرفة عجمان وانعكاس ذلك على جودة الخدمات الموجهة لأعضاء ومتعاملي الغرفة، لاسيما في ظل التنوع في الموضوعات المطروحة للعام 2020 بحيث وصل عدد الحلقات النقاشية إلى ما يزيد على 18 حلقة.

التزام أخلاقي

تناولت الحلقة أهمية الضرائب في الاقتصاد وارتباطها بإيرادات ونفقات الدول، وقدم هندي المطروشي من إدارة الخدمات القانونية نبذة عن الضرائب باعتبارها التزاماً أخلاقياً تجاه الفرد والمجتمع قبل أن يكون التزاماً قانونياً، مؤكداً ضرورة المساهمة في ترسيخ أهمية الالتزام بالضريبة والتعريف بأهميتها المباشرة وغير المباشرة والتي تعود على الجميع.

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