«شوبا العقارية» تعلن عن تضاعف مبيعات الفلل في النصف الثاني لعام 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شوبا العقارية، مطور العقارات الفاخرة، عن زيادة كبيرة في الطلب على مبيعات الفلل ومنازل غاردن هاوسز في النصف الثاني من عام 2020 مقارنةً بالنصف الأول من العام. فمع تزايد الإقبال على المنازل الكبيرة والمساحات الخارجية نتيجة جائحة كوفيد-19 العالمية، تضاعفت مبيعات النصف الثاني من عام 2020 للفلل ومنازل غاردن هاوسز في مشروع الشركة الرئيسي (شوبا هارتلاند) الذي يتربع على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة ويقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضم محفظة شوبا العقارية من الفلل ومنازل التاونهاوس في (شوبا هارتلاند): فلل غاردينيا وفلل الغابات وفلل الواجهة المائية وغاردن هاوسز، وجميعها شهدت اهتماماً كبيراً من المشترين. وعلى ضوء هذه النتائج، تتوقع الشركة تحقيق 70% من هدفها السنوي للعام 2020.

ونظراً لجائحة كوفيد-19، أصبح الناس مقيدين في منازلهم، وتغيرت مساحات المعيشة لكي تواكب متطلبات العمل والترفيه والدراسة. كما يفيد موقع (Property Finder) بأن عدد عمليات البحث عن الفلل ومنازل التاونهاوس ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 400% منذ بداية العام، وأنه بين شهري أبريل ونوفمبر 2020، كان هناك أكثر من 4000 معاملة خاصة بالفلل، 63٪ منها للوحدات الجاهزة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن مدينة محمد بن راشد كانت بين أبرز خمسة مناطق بحث فيها المستهلكون عن الفلل ومنازل التاونهاوس.

وقالت جوسنا هدغي، رئيس شركة شوبا العقارية في معرض تعليقها على أداء الشركة: «بينما نشهد علامات إيجابية للتعافي في سوق العقارات بدولة الإمارات وفي دبي بالتحديد، نشعر بالتفاؤل حيال نتائج المبيعات التي سجلناها في النصف الثاني من هذا العام، لا سيما مبيعات الفلل. لقد تسببت جائحة كوفيد-19 العالمية في تغيير نمط معيشة الناس وقد نتجت عن ذلك حاجة إلى المزيد من المساحات الداخلية والرغبة في اقتناء المناطق الخارجية. وقد تم تصميم مشروع (شوبا هارتلاند) بحيث يتضمن المباني السكنية المرتفعة والفلل ومنازل التاونهاوس المحاطة بمناظر طبيعية خضراء ومساحات مفتوحة واسعة، ونتوقع استمرار الطلب على عروضنا التي تجمع بين الإتقان والتصميم الفريد».

انطلق مشروع (شوبا هارتلاند) الرئيسي للتملك الحر بمساحة ثمانية ملايين قدم مربعة في عام 2014، ويقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، بحيث يطلّ على وسط مدينة دبي. ويضم المشروع الرئيسي مجموعة من المشاريع، منها «غرينز» و«كريك فيستاس» و«كريك فيستاس ريزيرف» و«فلل غاردينيا» و«غاردن هاوسز» و«ون بارك أفينيو» و«فلل الغابات». ويتميز المشروع بأجوائه الهادئة، حيث أن 30 بالمائة من مساحته الإجمالية مخصص للمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة. ومن المقرر إتمام المشروع في عام 2025.

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