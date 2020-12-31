الأسهم تستسلم لجني الأرباح والسيولة 541.5 مليوناً

المصدر: دبي - عمرو عادل

سيطر اللون الأحمر على أداء مؤشرات أسواق الأسهم خلال جلسة أمس، بضغط من عمليات جني أرباح محدودة استهدفت عدداً من الأسهم، بعد صعودها لقرب مستويات ما قبل الجائحة تزامناً مع اقتراب انطلاق أعياد رأس السنة وإقبال المستثمرين على إغلاق المراكز المالية مع نهاية العام.

وعادة مع اقتراب نهاية العام وإغلاقات المراكز المالية لتوفير السيولة، يتجه المستثمرون نحو جني الأرباح وإغلاق الشراء الهامشي.

وانخفض سوق دبي 0.27%، ليغلق عند 2518 نقطة بضغط من تراجع قطاع العقار والبنوك، وانخفض سوق أبوظبي 0.21% إلى 5088 نقطة بضغط من قطاع الاتصالات. وارتفعت مستويات السيولة من 503.34 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 541.52 مليون درهم، موزعة بواقع 145.13 مليوناً في دبي، و396.4 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وفي سوق دبي، تراجع قطاع العقارات 0.83% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.8% و«ديار للتطوير» 1.1%، و«داماك العقارية» 3.8% و«الاتحاد العقارية» 0.7%.

وهبط قطاع البنوك 0.02%، بفعل انخفاض «مصرف عجمان» 2.7%، و«مصرف السلام- السودان» 0.6%.

ونزل سوق أبوظبي بفعل تراجع قطاع الاتصالات مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية على إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة 2.530 مليار درهم إلى شركة صناعات ومساهمي الأقلية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال المصدر من 250 مليون درهم إلى 825 مليون درهم.

أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن قيام شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ببيع حصة نسبتها 7% في شركة مملوكة لها بنسبة 55% (شركة التطوير كابيتال العقارية) بقيمة تبلغ 1.978 مليون دينار كويتي، محققة ربحاً متوقعاً بحدود 107.55 ألف دينار.

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