تعاون بين «اتصالات ديجيتال» و«أبوظبي الأول»

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقعت اتصالات ديجيتال وبنك أبوظبي الأول شراكة استراتيجية تهدف لتزويد البنك بنظام المباني الذكية المدعم بتقنية إنترنت الأشياء. وبموجب هذه الشراكة يزود هذا النظام بنك أبوظبي الأول بإمكانية الحصول على الخدمات وسهولة إدارتها في أي وقت ومكان، وذلك لمختلف العمليات والخدمات التي يقدمها بنك أبوظبي الأول.

وسيتم تطبيق هذا النظام في كافة المباني ومراكز البيانات التابعة لبنك أبوظبي الأول، حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات البنك من خلال ربط النظام الحالي بمنصة إنترنت الأشياء المتطورة التي أسستها «اتصالات» وتستضيفها على خدماتها السحابية.

وقال سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة اتصالات: «من خلال استخدام منصة المباني الذكية بتقنية إنترنت الأشياء المرتكزة على الخدمات السحابية يمكن تحقيق الدمج الكامل لكافة الأصول والأنظمة التابعة لمنشآت بنك أبوظبي الأول ضمن منصة واحدة، وتوفير الدخول السهل والآمن في أي وقت ومكان ولمختلف العمليات».

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