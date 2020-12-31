اقتصادية دبي تحتفي بالتميز في قطاع التجزئة

المصدر: دبي- البيان

نظمت إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي مؤخراً احتفالاً بمناسبة «أسبوع خدمة المتعاملين»، وذلك عبر العديد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الابتكارات في تحقيق رضا المتعاملين، وتشجيع تجار التجزئة على مشاركة أفضل الممارسات في تعزيز ولاء المتعاملين. وقد شهدت الأنشطة التي تم تنظيمها افتراضياً، في ضوء الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كوفيد 19)، مستوى ملحوظاً من المشاركة من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى خبراء في الجودة والتميز.

معايير

وقالت شيخة البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي: «تشكل معايير الجودة والتميز في خدمة المتعاملين إحدى أبرز المكونات الاستراتيجية للقدرة التنافسية، التي تميز إمارة دبي وجهة تسوق مفضلة، ومركزاً للنمو المستدام للأعمال.

وتسعى إدارة التميز لقطاع الأعمال، عبر برنامج دبي للخدمة المتميزة، إلى تعزيز التميز في قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وتشجيع مشاركة أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين. إن «أسبوع خدمة المتعاملين» يجسد جهودنا في دمج التميز كثقافة، وتكريم الجهود الاستثنائية في هذا المجال».

بدأت الاحتفالات بمسابقات يومية، تتمثل في أسئلة حول الشركات التي حققت أعلى الدرجات في برنامج دبي للخدمة المتميز (DSES)، ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، وبمعدل مسابقتين يومياً، ليتم اختيار 17 فائزاً بجوائز قيّمة.

وكان على المشاركين الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالفائزين في البرنامج، بما في ذلك: الجابر للنظارات، المحلات الكبرى، صيدلية هيلث فيرست، مطعم قصر الهند، ريتوالز من مجموعة أباريل، والقرية العالمية.

كما تم تنظيم جلسة حوارية افتراضية، حول أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين خلال فترة (كوفيد 19)، لتكون أحد الأحداث البارزة الأخرى في أسبوع خدمة المتعاملين. وقد أظهر أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة مستوى عالياً من الامتثال للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ(كوفيد 19)، يزيد على 90%.

وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة كل من شادي مأمون، رئيس قسم التجزئة، صيدلية هيلث فيرست، وأسوكا كومار، مدير الجودة الإقليمي (دبي الشمالية والشرقية)، مجموعة اللولو الدولية، ويسرى باقي، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي والسعادة بشركة آفاق الإسلامية للتمويل، ودارام فير سود، مدير عام مجموعة أباريل. فيما أدار الجلسة الدكتور سانجيث إبراهيم، نائب الرئيس، رئيس التعلم والتطوير في بنك أبوظبي الأول، وخبير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وقائد فريق في جائزة دبي للجودة.

مبادرة فريدة

يعدّ برنامج دبي للخدمة المتميزة مبادرة فريدة من نوعها، تهدف إلى كسب ثقة المتعاملين، وجعل تجربة التسوق في الإمارات ممتعة. ويتم تكريم المشاركين في البرنامج في فئتين رئيسيتين: أفضل منفذ بيع تجزئة وأفضل علامة تجارية. كما يتم التقييم من خلال تقارير المتسوق السري لمختلف القطاعات، بما في ذلك مراكز التسوق، والأزياء، والهايبر ماركت، والخدمات، والصحة واللياقة، والضيافة والترفيه.

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