80 % من أرباح «طيران الإمارات» قبل الجائحة من «إيه 380»

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن 80 % من أرباح الشركة منذ استلامها الطائرة الأولى من طراز الايرباص العملاقة «إيه 380» في يوليو 2008 وحتى أزمة الجائحة قد تحقق من تلك الطائرة.

وأعرب كلارك في مقابلة مع موقع «ايرلاين رايتنغنز» عن إعجابه بمقصورة «الدرجة السياحية الممتازة» على «إيرباص إيه 380»، التي تسلمتها «طيران الإمارات» أخيراً، كاشفاً عن بعض التفاصيل المميزة في المقصورة التي ستكون في القسم الأمامي من الدرجة الثالثة، ومن بينها مقاعد النوم مريحة المتباعدة بمقدار 38 بوصة والتي أعيد تصميمها لتشبه مقاعد سيارة مرسيدس، حسب وصفه، مشيراً إلى توفير 58 مقعداً في الدرجة الثالثة على متن «إيه 380»، وما بين 52 إلى 56 مقعداً في عمليات الدرجة الثانية.

وأضاف كلارك أن الدرجة السياحية الممتازة ستكون في مقدمة الطابق العلوي، حيث تكون الدرجة الأولى خلاف ذلك، فيما درجة الأعمال في الخلف.

وعن رحلة شركة «طيران الإمارات» مع طائرات «إيه 380»، قال إنه كان يرغب في إعادة تشكيل الطائرة وتغيير الديناميكا الهوائية فيها وخفض وزنها وكل أنواع التغييرات في الأنظمة، متمنياً لو أن الشركة تمكنت من القيام بذلك. لكنها وصلت السوق عام 2008 عندما كانت الأزمة المالية على وشك الانفجار فتوقف البرنامج، ولو كانت وصلت قبل عقد لاختلف الوضع، حسب قوله.

وأكد كلارك إيمانه بتلك الطائرة التي يبدو أن أياً من المشغلين عدا «طيران الإمارات» قادر على تشغيلها بشكل مربح، موضحاً أنه إذا ما تم اختيار «إيه 380» يتعين التوجه إلى حيث الكتلة الكبيرة.

وتوقع كلارك أن تجد خطوط الطيران التي تخلصت من «إيه 380» و«747» وغيرها من الطائرات ذات الهياكل العريضة نفسها الآن في وضع تفتقر فيه إلى السعة.

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