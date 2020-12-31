الإمارات للشحن الجوي تنقل قمر «أمازونيا-1» البرازيلي إلى تشيناي الهندية

المصدر: دبي- البيان

نقلت الإمارات للشحن الجوي القمر الاصطناعي البرازيلي «أمازونيا-1» في رحلة عارضة (تشارتر) من ساو جوزيه دوس كامبوس في البرازيل إلى مدينة تشيناي الهندية، وهذه هي المرة الأولى التي تنقل فيها الإمارات للشحن الجوي قمراً اصطناعياً من أمريكا الجنوبية.

ويعدّ «أمازونيا-1» أول قمر اصطناعي يُطوّر بالكامل في البرازيل بواسطة المعهد الوطني لأبحاث الفضاء INPE، وهو الهيئة البرازيلية العليا المخصصة لأبحاث واستكشاف الفضاء.

واستغرق تطوير القمر الاصطناعي ثماني سنوات، وسوف يساعد في مراقبة الأنظمة البيئية لغابة الأمازون المطيرة، أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم. ومن المقرر إطلاق القمر الاصطناعي إلى الفضاء في فبراير 2021 من «مركز ساتيش داوان الفضائي» بالهند.

وتطلّب الأمر من الإمارات للشحن الجوي استعدادات مكثفة، لضمان نقل القمر الاصطناعي بأمان، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على إذن خاص لتشغيل طائرة شحن بوينج 777 من مطار ساو جوزيه دوس كامبوس.

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