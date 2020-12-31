90 % تخفيضات النداء الأخير في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت تعاونية الاتحاد في دبي عن رصدها مبلغ 10 ملايين درهم للحملة الترويجية الجارية «النداء الأخير» لتخفيض أسعار المنتجات، وشملت الحملة أكثر من 20 ألف منتج بنسبة خصومات تصل لغاية 90%، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية لتنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالنفع على المساهمين والمستهلكين، إضافة إلى دعم وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية نفذت 101 حملة تخفيضات حتى نهاية العام الجاري، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن التعاونية استمرت بتقديم أسعار تنافسية من خلال الاستمرار في العروض الترويجية.

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