«اللولو» تطلق عروضاً حصرية لمدة 12 ساعة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تُطلق مجموعة اللولو المتخصصة في البيع بالتجزئة، اليوم، عروض تسوق حصرية لمدة 12 ساعة فقط بمناسبة الذكرى السنوية لعروض الحدث الكبير 31 ديسمبر نهاية العام 2020. يمكن للمتسوقين تحميل تطبيق تسوق اللولو من متجر التطبيقات ومن ثم تصفح العروض المتنوعة على مختلف الأصناف.

ولجميع المتسوقين الذين يحبون صفقات اللحظات الأخيرة خيارات غير محدودة على التطبيق والموقع الإلكتروني، حيث تتوفر كل منتجات العلامات التجارية الشهرية للإلكترونيات، الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وجميع المستلزمات الضرورية بخصومات كبيرة. بالإضافة إلى خصم 20% لكل الحاملين لبطاقات ماستركارد لولو مع بنك دبي الإمارات الوطني وبنك أبوظبي التجاري.

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