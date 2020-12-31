جمارك دبي تكرّم 40 موظفاً للخدمة الطويلة

المصدر: دبي – البيان

كرّم سلطان أحمد بن سُليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، 40 موظفاً من أصحاب الخدمة الطويلة في الدائرة خلال الحفل الذي أُقيم الثلاثاء الماضي في متحف الاتحاد بحضور المديرين التنفيذيين والموظفين المكرمين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة في التباعد الاجتماعي بين الحضور، وذلك في بادرة عرفان وتقدير لكل من خدم في دائرة جمارك دبي ولمسة وفاء لما قدموه من الجهد طيلة سنوات عملهم.

وأكد سلطان أحمد بن سُليم في كلمته، أن جمارك دبي تميزت بإبداعاتها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، فقد جاءت نتيجة وجود خبرات متراكمة للموظفين، وإخلاصهم وعطائهم في العمل، والتي استفادت منها الدائرة والمؤسسة في تحسين وتطوير وتيرة العمل، لافتاً إلى أن الدائرة تعتبر من أقدم الدوائر الحكومية في دبي، واستطاعت خلال تاريخها الحافل من مواكبة التطورات العالمية في جميع أوقاتها وأزماتها، مشيراً إلى أن جمارك دبي لها بصمة عالمية من خلال خبرات موظفيها في العمل الجمركي، حيث إنهم الأسرع في تنفيذ الإجراءات والتحديث المستمر من خلال مبادرات الدائرة المبتكرة التي تؤكد دائماً على ريادتها بين جميع الدوائر الحكومية.

وتفاءل رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالعام المقبل وما سيشهده من انفتاح اقتصادي أفضل، وذلك بفضل ما تقدمه دبي من مبادرات تحفيزية لدعم الشركات والمستثمرين، والتزام إمارة دبي ومؤسساتها الاقتصادية باستحداث وتنفيذ مشروعات من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بجهود الموظفين وإبداعاتهم والتي تعد المحرك الأساسي لتطوير العمل وتحقيق النجاحات المتواصلة للدائرة، والتي جاءت من خلال إسهاماتهم في الفترة التي قضوها في الدائرة لسنوات طويلة، حيث تكللت تلك الجهود في تحقيق جمارك دبي السمعة المؤسسية على مستوى الجهات الجمركية في العالم، فكانوا جزءاً من الدائرة وعززوا من مسيرتها، وشاركونا النجاح في كافة أوجهه من خلال عملهم الجاد الذي تميّز بروح الفريق الواحد، وكانوا نموذجاً في المثابرة وحسن الأداء.

وأكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي، أن الإخلاص والتفاني في العمل صفة الأوفياء الذين ينكرون ذاتهم ويبذلون قصارى جهدهم من أجل إعلاء مصلحة العمل على المصلحة الشخصية، يعملون ضمن فريق واحد، لتعلو مكانة الدائرة، فما وصلت إليه جمارك دبي ليس بجُهد شخص واحد، إنما هي جهود فريق العمل في الدائرة.

وعبّر المُكرمون عن امتنانهم للعمل في «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» من خلال كلمة ألقاها الموظف إبراهيم المرزوقي نيابةً عن زملائه، واختتم الحفل بجولة للحضور في متحف الاتحاد.

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