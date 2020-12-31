715 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 715 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 389.09 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 80.19 مليون درهم و248 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 308.9 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة الوصل كونها أهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 315.12 مليون درهم منها 16 رهناً لأراض بقيمة 158.68 مليون درهم و53 رهناً لفلل وشقق بقيمة 156.43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 89 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 11.77 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 6 ملايين درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 4 ملايين درهم.

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