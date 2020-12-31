«دبي للتسوّق» يواصل عروضه السخية وسحوباته القيّمة

المصدر: دبي - البيان

تواصلت فعاليات الدورة 26 لمهرجان دبي للتسوق، أمس، حيث قدمت العديد من المتاجر والمحلات التجارية باقات كبيرة من العروض والحسومات السعرية على مجموعات سلعية متنوعة، فيما شهدت المراكز التجارية توافداً ملحوظاً من الزائرين مع نهاية أسبوع العمل، كما استمرت السحوبات على باقة من الهدايا القيمة لسعداء الحظ.

صفقات

وواصلت مفاجآت المهرجان تقديم الفرص لسكان دبي وزوارها للاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في أنحاء المدينة، وستقدم نوتيكا، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في الأزياء، اليوم صفقةً داخل متجرها في برجمان، حيث يمكن للزوار الحصول على مجموعة من الملابس الكلاسيكية غير الرسمية للاحتفال بالعام الجديد مقابل 99 درهماً للقطعة الواحدة.

وأعلنت شركة دبي لصناعة الأثاث عن خصومات كبيرة بقيمة 40 % على كافة المنتجات خلال المهرجان هذا العام بدءاً 17 ديسمبر 2020، إضافةً إلى 5 سحوبات أسبوعية و3 سحوبات كبيرة يفوز بها المتسوقون بدءاً من 26 ديسمبر.

سحوبات أسبوعية

وتوفر كينج كويل هذا العام لعملائها أفضل المنتجات وبأسعار مخفضة، وتتيح لهم فرصة المشاركة والفوز بأحد السحوبات الأسبوعية وأحد السحوبات الكبيرة، حيث تجري السحوبات الأسبوعية لخمسة أسابيع متتالية حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق، وتشترط للمشاركة بها أن تكون قيمة المشتريات 500 درهم أو أكثر، ويستطيع العميل الحصول على قسيمة عن كل 500 درهم ينفقها لدى كينج كويل، وفي نهاية الأسبوع يفوز أحد المتسوقين بقيمة كافة مشترياته.

ويمكن للمتسوقين المشاركة بكافة قسائمهم في السحوبات الكبيرة التي سيجري الإعلان عن الفائزين فيها في نهاية مهرجان دبي للتسوق. كما تقدم ناتوزي إيطاليا تخفيضات كبرى خلال مفاجآت صيف دبي تشمل مجموعة واسعة من قطع الأثاث الإيطالي الفاخر التي تضفي جاذبية فريدة على المنزل. وتوفر ناتوزي إيطاليا التي تعتبر من أفخم العلامات التجارية للأثاث خصومات متنوعة لتلبية احتياجات المتسوقين الذين يرغبون في الاستثمار في أثاث أنيق وفاخر تم تصنيعه وفقا لأعلى درجات الجودة.

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