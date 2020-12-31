منصور بن محمد يزور سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»

المصدر: دبي – وام

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس فعاليات سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ضمن الدورة 26 من مهرجان دبي للتسوق، وذلك في حديقة البرج وسط مدينة دبي.

وقام سموه يرافقه هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بجولة في السوق الذي يضم 100 علامة تجارية محلية وعالمية متخصصة في التجزئة، و27 بائعاً للمأكولات وشاحنات الطعام، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهيّة الحيّة.

جولة

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في عددٍ من المنصات المشاركة في السوق منها منصة «mate.bike» التي تعرض مجموعة من الدراجات الهوائية الكهربائية، ومنصة «volk luxury» وهي عبارة عن ماركة تجارية إماراتية متنوعة تضم مجموعة العطور والنظارات والقبعات العصرية، ومنصة «dubai brand» التي تحمل منتجاتها المعروضة العلامة التجارية لإمارة دبي.

كما قام سموه بجولة في ركن المأكولات الذي يضم سيارات الطعام التي تقدم مأكولات الشارع الكورية واليابانية والآسيوية، ومجموعة من المقاهي المحلية والعالمية كمقهى «أيسد بون» و«سول سين» و«ذا بتشر» و«غريبس آند ديتس» و«كشري سكوير» و«موشي» و«سيمي سويت» وبَنز.

صور جماعية

وفي ختام زيارته قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتقاط صورة جماعية مع فريق عمل مهرجان دبي للتسوق، وأثنى على جهودهم الكبيرة في إنجاح تنظيم المهرجان بفعالياته المتنوعة في جميع مناطق دبي.

وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مع الجاليات الكورية واليابانية في دولة الإمارات لاستضافة أنشطة ثقافية مثل عروض الفلوت اليابانية وتحديات رقص البوب الكوري.

منطقة الأطفال

ولأول مرة في السوق، تضم منطقة الأطفال هذا العام سلسلة من الأنشطة تشمل محطة «Glitterati» المخصصة لورش عمل التزيين والتلوين والحِرَف تحت عنوان «Candy and Slime Park» وترامبولين للصغار.

كما يستضيف سوق «اتصالات ماركت أو تي بي» ورش عمل ومسابقات لكرة السلة في ملعب سلام دانك، وتفتح ورش العمل المجانية التي يقودها لاعبون من أكاديمية Phases لكرة السلة أبوابها أمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

ويستقبل سوق «اتصالات ماركت أو تي بي» حتى 2 يناير المقبل الزوار من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً إلى 10 ليلاً وأيام الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 12 منتصف الليل وأيام الجمعة والسبت من 12 ظهراً إلى منتصف الليل مع الالتزام بجميع قواعد وإجراءات الصحة والسلامة والتي تشمل فحص درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات طوال الوقت.

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