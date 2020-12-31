90 % تنزيلات عروض نهاية العام

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلنت مجموعة من متاجر التجزئة عن إطلاق عروض ضخمة وحصرية اليوم، حيث تصل تخفيضات عروض الحدث الكبير بمناسبة نهاية 2020 إلى 90 %.

وأعلنت مجموعة اللولو عن عروض تسوق حصرية لمدة 12 ساعة فقط بمناسبة الذكرى السنوية لعروض الحدث الكبير، حيث يمكن للمتسوقين الذين يحبون صفقات اللحظات الأخيرة خيارات غير محدودة على التطبيق والموقع الإلكتروني، حيث تتوفر كل منتجات العلامات التجارية الشهرية للإلكترونيات، الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وجميع المستلزمات الضرورية بخصومات كبيرة. بالإضافة إلى خصم 20% لكل الحاملين لبطاقات ماستركارد لولو مع بنك دبي الإمارات الوطني وبنك أبوظبي التجاري.

وستتوفر صفقات العروض الحصرية لمدة 12 ساعة فقط اليوم من 12 ظهراً حتى منتصف الليل. وأعلنت تعاونية الاتحاد في دبي عن رصدها مبلغ 10 ملايين درهم للحملة الترويجية الجارية «النداء الأخير» لتخفيض أسعار المنتجات، وشملت الحملة أكثر من 20 ألف منتج بنسبة خصومات تصل لغاية 90%.

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