«دي إكس بي» تعيّن مستشارين لتقييم عرض استحواذ «مراس»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «دي إكس بي إنترتينمنتس» أن مجلس إدارة الشركة وافق خلال اجتماعه أمس، على تعيين مستشارين لتقييم العرض الذي تم استلامه أخيراً من «مراس للترفيه والتسلية». وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي، أن المجلس عيّن كلاً من (Allen & Overy LLP) مستشاراً قانونياً و(KPMG Lower Gulf) و(Shuaa Capital) كمستشارين ماليين.

وتلقت «دي إكس بي إنترتينمنتس» الأسبوع الماضي عرضاً رسمياً من شركة مراس للترفيه والتسلية (مراس) للاستحواذ على كامل أسهمها.

وبموجب العرض المقترح، يحق لمساهمي «دي إكس بي» الحصول على 8 فلوس نقداً عن السهم الواحد من خلال مشاركتهم في عملية «عرض الشراء» والتي من المتوقع أن تبدأ في يناير 2021، إذا استوفيت الشروط المحددة علماً أن الصفقة المقترحة مرهونة باستيفاء شروط محددة تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

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