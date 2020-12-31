أدلة إرشادية لدعم تأسيس الأعمال في دبي 8

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي للمشاريع الناشئة إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، إصدار 8 أدلة إرشادية لدعم تأسيس أعمال ناشئة في 8 قطاعات أساسية بالإمارة.

وتغطي الأدلة الإرشادية الجديدة 8 قطاعات مهمة هي التقنية المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم والأغذية والمشروبات والاستدامة والسفر والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى قطاع التأثير المجتمعي.

ويضم كل دليل معلومات مفصلة حول كيفية تأسيس شركات ناشئة في كل قطاع وبيانات وإحصاءات واتجاهات وفرص متعلقة بكل قطاع، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بممارسة الأعمال وطريقة الحصول على ترخيص ولائحة بحاضنات ومسرعات الأعمال ولائحة بالفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بالقطاع.

وأشارت ناتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي، إلى أن استحداث هذه الأدلة الإرشادية يأتي جزءاً من جهود الغرفة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، حيث استثمرت الغرفة بشكل متزايد في بناء المعرفة وتوفير المعلومات لرواد الأعمال وتعزيز تنافسيتهم المعرفية بكل ما يتعلق بأعمالهم وبيئة الأعمال.

وأضافت أن دبي للمشاريع الناشئة تركز على مد يد العون للشركات الناشئة ومساعدتها على فهم متطلبات تأسيس الأعمال، ووضع أسس فعالة لتبادل المعلومات والخبرات ومشاركة المعارف وتفعيل التعاون الذي يخدم نمو وتطور الشركات الناشئة في الإمارة، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للشركات الناشئة.

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