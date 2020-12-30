اقتصادية الشارقة تنظم أول معرض إلكتروني لرواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة المعرض الإلكتروني الأول بمشاركة عدد من العارضين بغرض تذليل وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز ويأتي هذا المعرض ليعزز دور الدائرة في مجال التسوق الرقمي من خلال سلسلة من المعارض الإلكترونية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع ما يمر به العالم خلال الوقت الراهن وتأثيراته في كل القطاعات ومن بينها قطاع تنظيم المعارض، وذلك لفتح آفاق جديدة ولإعادة تنشيط هذا القطاع بآليات جديدة تتماشى مع المتغيرات، وذلك دعماً للقطاعات الوطنية وضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال.

دعم

من جهتها أكدت منتهى المعلم رئيس قسم تطوير الأعمال بالدائرة، أن دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية والقطاع المنزلي، يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة والتي ترتكز على التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل، مشيرةً إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة في عرض وتسويق المنتجات والخدمات يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة وتنشيط المعاملات التجارية في الإمارة وتشجيع رواد الأعمال الشباب على خوض غمار المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

فرصة

ويوفر هذا المعرض فرصة تجربة الترويج والبيع الإلكتروني، مما يعزز ثقتهم وخبراتهم وقناعاتهم تدريجياً في التحول الرقمي لأعمالهم، الأمر الذي يواكب الأعمال حالياً وفي المستقبل، مشيراً إلى أن نجاح هذه التجربة ستكون بمثابة الدافع والانطلاقة لتطوير قطاع أعمال جديد وهو إقامة المعارض التجارية الرقمية.

ويمكن للجمهور زيارة المعرض عبر صفحة رخصة اعتماد @EITIMAD_Sedd على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على المعروضات والتسوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز