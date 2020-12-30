90 % تخفيضات بحملة النداء الأخير في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد في دبي عن رصدها مبلغ 10 ملايين درهم للحملة الترويجية الجارية «النداء الأخير» لتخفيض أسعار المنتجات.

وشملت الحملة أكثر من 20 ألف منتج بنسبة خصومات تصل لغاية 90%.

ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية لتنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالنفع على المساهمين والمستهلكين، إضافة إلى دعم وخدمة المجتمع بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية نفذت 101 حملة تخفيضات حتى نهاية العام الجاري، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن التعاونية استمرت بتقديم أسعار تنافسية من خلال الاستمرار في العروض الترويجية والخصومات وطمأنة المستهلكين بتوافر السلع وبأسعار مخفضة كذلك.

وذكر أن ذلك يأتي بهدف تقديم العديد من السلع والمنتجات للمستهلك، وتعزيزاً للهدف الرئيس من إنشاء التعاونيات الذي يرمي للإسهام في تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين.

200 صنف

وأضاف أن حملة النداء الأخير انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وستستمر لغاية الأول من يناير 2021، وتشمل الحملة خصومات تصل لغاية 90% على 20 ألف منتج و200 صنف غذائي وغير غذائي في فروع التعاونية كافة، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المستهلك وتعظيم الفائدة له وتبلور خططنا التي تصب في مصلحة المستهلك.

وأشار إلى أن التخفيضات تشمل أهم السلع الأساسية، ومنها الأرز والزيت واللحوم والحلويات، كذلك الخضار والفواكه، علاوة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

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