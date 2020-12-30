اللولو يطلق عروضاً ضخمة وحصرية لمدة 12 ساعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق مجموعة لولو المتخصصة في البيع بالتجزئة عروض تسوق حصرية لمدة 12ساعة فقط بمناسبة الذكرى السنوية لعروض الحدث الكبير غداً 31 ديسمبر نهاية عام 2020.

ويمكن للمتسوقين تحميل تطبيق تسوق لولو من متجر التطبيقات ومن ثم تصفح العروض المتنوعة على مختلف الأصناف.

ولجميع المتسوقين الذين يحبون صفقات اللحظات الأخيرة خيارات غير محدودة على التطبيق والموقع الإلكتروني، حيث تتوافر كل منتجات العلامات التجارية الشهرية للإلكترونيات، الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وجميع المستلزمات الضرورية بخصومات كبيرة، إضافة إلى خصم 20% لكل الحاملين لبطاقات ماستركارد لولو مع بنك دبي الامارات الوطني وبنك أبوظبي التجاري.

وستتوفر صفقات العروض الحصرية لمدة 12 ساعة فقط في يوم 31 ديسمبر 2020 ابتداءً من الساعة 12 منتصف الظهيرة إلى الساعة 12 ليلاً، وتشمل عدداً كبيراً من العروض على مختلف الأصناف.

ويمكن تصفح الموقع الرسمي لمتاجر اللولو عبر الرابط www.luluhypermarket.com للتسوق بكل راحة من المنزل.

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