مربعات صفراء تحيط ببرج خليفة لاستقبال 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

لا تتوقف دبي عن إبهار العالم، فمع هذه الأيام تتحول إلى وجهة تستقطب أنظار العالم، لمشاهدة طريقتها في استقبال العام الجديد.

وفي الوقت الذي تذهب فيه بعض مدن العالم نحو الإغلاق كمحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تفاجئ دبي العالم باحترافيتها في تنظيم الأحداث الضخمة، فهي لن تحرم العالم هذا العام من الاستمتاع بالألعاب النارية التي ستنطلق من محيط برج خليفة، الأطول في العالم، من دون انتهاك الإجراءات الوقائية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولضمان سياسة التباعد الاجتماعي، فقد بدأت الطواقم العاملة في محيط برج خليفة برسم العشرات من المربعات الصفراء على طول الشوارع المحيطة ببرج خليفة، لتحتل هذه المربعات الشوارع كافة، مع تنظيم نقاط الدخول والخروج من المكان بكل سلاسة، حيث سيسمح لكل فرد بالوقوف في هذه المربعات ومتابعة الألعاب النارية عن قرب مع ضمان تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.

ومع بدء استعدادات العديد من المطاعم والمقاهي المحيطة ببرج خليفة لاستقبال الجمهور، فقد بدا منظر امتلاء الشوارع بالمربعات الصفراء لافتاً لكل من يزور منطقة وسط مدينة دبي.

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