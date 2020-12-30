الناقلات الوطنية تستأنف رحلات الكويت وعُمان وعودة من السعودية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أصدرت الناقلات الوطنية تحديثاً بشأن إعادة استئناف رحلاتها إلى السعودية والكويت وسلطنة عُمان.

وأعلنت «طيران الإمارات» استئناف رحلات المغادرة من مطارات الدمام وجدة والرياض اعتباراً من الاثنين الماضي، ولن يتم قبول سوى المواطنين غير السعوديين للسفر على هذه الرحلات.

وقالت: تظل رحلات «طيران الإمارات» إلى السعودية معلقة حتى 30 ديسمبر، ولن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر لوجهات في المملكة خلال هذه الفترة للسفر في نقطة انطلاقهم.

وذكر متحدث باسم «فلاي دبي» أنه سيتم إعادة رحلات الناقلة من مطاري الدمام والرياض الدوليين (اعتباراً من أمس)، وتقتصر على المسافرين غير السعوديين إلى دبي. وأشار إلى أن الناقلة ستبدأ الرحلات إلى مطار مسقط الدولي الخميس 31 ديسمبر 2020، مضيفاً أنه من المقرر استئناف الرحلات إلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من 2 يناير 2021.

كما أكد متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أن الناقلة استأنفت رحلاتها إلى عُمان بعد فترة توقف استثنائية لمدة أسبوع، فيما تستمر في تعليق رحلاتها من أبوظبي إلى السعودية

وقال متحدث باسم «العربية للطيران» إن الناقلة باشرت عملياتها إلى عُمان اعتباراً من أمس، في حين ستبدأ رحلاتها المنتظمة إلى الكويت 2 يناير.

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