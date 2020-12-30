129 درهماً سعر أولى رحلات «ويز إير أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير 2021 من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى أثينا، والتي تتيح للمسافرين فرصة شراء التذاكر بأسعار تبدأ من 129 درهماً، وذلك على موقعها الإلكتروني إلى جانب تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وفي السياق ذاته، تستعد «ويز إير أبوظبي» التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة «القابضة» ومجموعة «ويز إير» القابضة، لتشغيل رحلاتها إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية من أبوظبي في 4 فبراير 2021 بأسعار تبدأ من 149 درهماً.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، والذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا في عام 2021».

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