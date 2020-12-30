شراكة لاستقطاب السياح الصينيين إلى جزيرة ياس

المصدر: ابوظبي- البيان

أعلنت شركة «إكسبيرينس هب» - التابعة لشركة «ميرال» - عقد شراكة حصرية مع «تريب دوت كوم»، مزود خدمات السفر الإلكتروني الرائد في الصين، لتطوير الأعمال في الصين لمدة 18 شهراً، بهدف رفع نسبة السياح القادمين من الصين إلى جزيرة ياس، بصفتها وجهة مثالية لقضاء العطلات للسياح الصينيين.

ويعد هذا أول تعاون لتطوير الأعمال في الصين، بهدف الترويج لجزيرة ياس، حيث ستشهد الشراكة عمل الجهتين معاً، وفق برنامج منظم، يركز على المشاركة والتدريب والتحفيز لوكلاء «تريب دوت كوم» وشركاء المبيعات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ولاء الموظفين لجزيرة ياس، لرفع نسبة السياح القادمين من الصين، ودعم انتعاش قطاع السفر والسياحة. وتم إطلاق البرنامج خلال فعالية «أسبوع جزيرة ياس»، التي استمرت 3 أيام في المقر الرئيس لـ «تريب دوت كوم» في الصين، وذلك بحضور أكثر من 100 موظف من المبيعات والتسويق ومركز الاتصال، لتعزيز معرفة الموظفين في الشركة بجزيرة ياس، والاحتفاء بمن يقودون المبيعات، ويروجون للوجهة لعملاء «تريب دوت كوم» منهم.

تعاون

وقالت أماندا وانج المدير العام للوجهات والعلاقات الحكومية في «تريب دوت كوم»: «تحرص مجموعة تريب دوت كوم، على التعاون مع شركة إكسبيرينس هب، لتقديم الدعم الكامل للترويج لجزيرة ياس أبوظبي، من خلال منتجات واستراتيجيات تسويق جديدة. وتهدف فعالية «أسبوع جزيرة ياس»، التي استمرت 3 أيام في تريب دوت كوم، إلى تعزيز العلاقة بين المجموعة وإكسبيرينس هب، وإشراك موظفينا في هذا البرنامج».

شراكة

وقال ليام فندلي، المدير العام لـ «إكسبيرينس هب»: يسعدنا إطلاق هذه الشراكة بين جزيرة ياس، وموقع تريب دوت كوم، لإشراك وتدريب وتحفيز موظفيهم، من خلال البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز ولاء الموظفين لجزيرة ياس والاحتفاء به، وزيادة الزيارات القادمة من الصين إلى الوجهة، بصفتها أحد الأسواق الرئيسة لجزيرة ياس.

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