«ويز إير أبوظبي» إلى أثينا في أولى رحلاتها 15 يناير بـ 129 درهماً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير 2021 من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى أثينا، والتي تتيح للمسافرين فرصة شراء التذاكر بأسعار تبدأ من 129 درهمًا، وذلك على موقعها الإلكتروني wizzair.com إلى جانب تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وتستعد «ويز إير أبوظبي» التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة «القابضة ADQ» ومجموعة «ويز إير» القابضة، لتشغيل رحلاتها إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية من أبوظبي في 4 فبراير 2021 بأسعار تبدأ من 149 درهمًا.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، والذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا في العام 2021».

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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