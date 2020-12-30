«كَسْب» تُطوّر «درعاً مغناطيسيةً» لصد «الدرون»

المصدر: (دبي - البيان)

طوَّرت شركة كَسْب للتكنولوجيا (Cusp Technologies)، الشركة المتخصصة في توفير الحلول التقنية ومقرها دبي، تقنية جديدة تسمح بالاستفادة من الشعاع المغناطيسي في المجالات التطبيقية، والدفاعية، وتكنولوجيا الفضاء، ومن بين تطبيقاتها الرئيسية صد الهجمات المعادية من الطائرات من دون طيار (درونز).

وتقوم تلك التقنية المبتكرة على استخدام تكنولوجيا المغناطيس المتطورة في تكوين «درع مغناطيسية» لصد الهجمات المعادية من طائرات الـ (درونز)، وهي طائرات تُوجه عن بُعد، أو تُبرمج مسبقاً لطريق تسلكه.

وتوفر التقنية أيضاً إمكانية توسيع قدراتها الدفاعية؛ لخلق درع مغناطيسية يمكنها التصدي لأي نوع من الهجمات العسكرية.

وقال المهندس محمد صالح، مؤسس ورئيس الشركة: «ازدادت شعبية الطائرات من دون طيار (الدرون) كثيراً في الأعوام القليلة الماضية، وارتفعت معها المخاطر التي تُمثلها تلك الطائرات، وهو ما قد يتسبب في دمار للبنية التحتية الرئيسية بالدول، وشل حركة التجارة والسفر على السواء».

وأضاف أن الشركة أجرت دراسة حديثة لتطوير تكنولوجيا وأنظمة تُعزز قدرات التصدي لهجمات هذه الطائرات، حيث توصلت خلالها إلى أن تقنيات الشعاع المغناطيسي من الممكن الاستفادة بها في المجالات التطبيقية والعسكرية، حيث تعمل تلك التقنيات على حماية المناطق الثابتة، لافتاً إلى أن ثمار التوصل إلى هذه التقنيات جاءت بعد أبحاث وأعمال استمرت لمدة 5 سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز