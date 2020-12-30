انتعاش حركة طيران رجال الأعمال والخاص لدى «الفطيم دي سي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الفطيم دي سي للطيران» أن حركة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال شهدت انتعاشاً في منشأتها المتكاملة التي تقع في منطقة دبي الجنوب، وذلك في أعقاب تخفيف القيود على الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات.

وجاء النشاط المتزايد في حركة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال مع العودة لفتح الاقتصاد وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم قطاع السياحة، والتي ساعدت دبي على التعافي بشكل أسرع من المدن الأخرى حول العالم.

كما تُعزى الزيادة في حركة الطائرات إلى تعزيز النشاط التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وقارتي آسيا، وأوروبا، وكذلك للأعداد المتزايدة من المسافرين المرموقين الذين يسافرون على متن الطائرات الخاصة لاعتبارات تتعلق بالصحة والسلامة.

وسجلت «الفطيم دي سي للطيران» ارتفاعاً في أنشطة طيران رجال الأعمال بما في ذلك، تأجير الطائرات، المناولة الأرضية، عمليات الصيانة، التصليح، والتصليح الشامل، وغير ذلك من العمليات الأخرى.

وقال هولجر أوسثيمير، المدير التنفيذي لشركة الفطيم دي سي للطيران: «بعد تخفيف إجراءات الإغلاق العام واستئناف النشاطات الاقتصادية في شهر مايو الماضي، سجلنا زيادة ملحوظة في الاستفسارات الخاصة بتأجير الطائرات وحجوزات الطيران، ويعود ذلك في المقام الأول إلى رغبة الأشخاص بالعودة إلى بلدانهم.

كما بدأنا نرى مزيداً من الأشخاص الراغبين بالسفر بهدف السياحة والترفيه، وآخرين يقصدون وجهات العطلات الشهيرة مثل جزر المالديف وغيرها من أبرز المناطق السياحية، والآن نشهد زواراً من دول رابطة الدول المستقلة والاتحاد الروسي الذين يأتون للإقامة في دولة الإمارات خلال موسم الشتاء. نحن متفائلون بشأن أداء القطاع ونتوقع استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الأول من عام 2021».

ونظراً للطلب المتزايد على خدمات التأجير مع تفضيل العديد من ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال السفر على متن الطائرات الخاصة في الوقت الحالي، وفرت «الفطيم دي سي للطيران» طائرة شالنجر 604 «Challenger 604» المزودة بـ 12 مقعداً وذات مدى أقصى يصل إلى 4,024 نانو متر، حيث يمكن لـ شالنجر 604 الطيران من دون توقف من دبي إلى وجهات عالمية.

خدمات الصيانة

سجلت الفطيم دي سي للطيران أيضاً ارتفاعاً في خدمات الصيانة، والتصليح، والتصليح الشامل نتيجة لمتطلبات الشركات المصنّعة التي تنص على ضرورة إجراء فحوصات منتظمة للطائرات أثناء فترة عدم استخدامها، إضافة إلى استمرار القيام بمهام الصيانة الروتينية خلال فترة الإغلاق.

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