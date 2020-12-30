فنادق عجمان: 75 %

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بينما تم حجز 75% من الغرف في بعض الفنادق في عجمان، توقّعت إدارت الفنادق ارتفاع نسبة الإشغال خلال الأيام الأخيرة من العام الحالي لتصل إلى 100% يوم الاحتفال برأس السنة. وتواصل دائرة التنمية السياحية الجهود لتعزيز قطاع السياحة في الإمارة ودعم قطاع الضيافة والفنادق من إطلاق المبادرات وتنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية المتنوعة لتنشيط حركة السياحة وجذب السياح لتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان نشاطاً متزايداً في هذا الموسم وخاصة قطاع السياحة والفنادق، وترتفع نسب الإشغال خلال هذا الوقت من العام في فنادق الإمارة بمختلف فئاتها ومستوياتها في ظل تنوع الخيارات التي تقدمها للزوّار. وأضاف نُواصل في دائرة التنمية السياحية إطلاق المبادرات السبّاقة وتنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية المتنوعة لتنشيط حركة السياحة وتعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً.

باقة مميزة

وقال رافي سانتياغو المدير العام لمجموعة فنادق ويندام في عجمان: تتوقع إدارة فنادقنا في عجمان ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد، لا سيما في رأس السنة، لافتاً إلى أن نسبة الحجوزات بلغت حتى الآن 75% ونتوقع أن تبلغ 100% في حفل عشاء رأس السنة في 31 ديسمبر 2020. لقد أطلقنا باقات مميزة للغاية ليلة رأس السنة الجديدة، إقامة لليلة واحدة مع وجبة الفطور وحفل عشاء رأس السنة لشخصين وطفلين في صالة ماجستيك.

تبدأ الباقة من 599 درهماً لفندق وأجنحة رمادا من ويندام عجمان و699 درهماً لفندق رمادا من ويندام شاطئ عجمان و799 درهماً في ويندام جاردن كورنيش عجمان وتعتبَر الأسعار مقبولةً بالنسبة لاحتفال رأس السنة.وذكر رافي أن احتفال رأس السنة مختلف هذا العام حيث إنه علينا تقييد ضيوفنا بإرشادات «كوفيد 19» وبروتوكولات السلامة.

تأتي حجوزاتنا للعام الجديد بشكل أساسي من المقيمين في الإمارات غير القادرين على السفر خارج الدولة مقارنة بالسنوات السابقة حيث يكون معظم ضيوفنا من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى ودول أوروبية أخرى.

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