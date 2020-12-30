فنادق الفجيرة: إشغال 94 ٪

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وصلت نسبة الإشغال الفندقي إلى 94% في إمارة الفجيرة خلال العام الجاري، بحسب هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، حيث حقق القطاع الفندقي معدلات إقبال كبيرة في فترة الإجازات والعطلات الرسمية خلال الربع الأخير من السنة، في حين سجلت بعض المنشآت الفندقية نسب إشغال عالية وصلت إلى 100% بالتزامن مع فترة احتفالات رأس السنة ويرجع السبب لما تتميز به الفجيرة من مقومات سياحية وموارد طبيعية جعلتها وجهة مهمة للباحثين عن الهدوء والاستجمام والراحة.

إجراءات احترازية

وأشار صلاح الحمد، نائب مدير منتجع مريديان العقة، إلى ارتفاع نسبة الإشغال خلال إجازة رأس السنة إلى 100% وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية متبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ونوه بأن نسبة الإشغال بدأت في الانتعاش في ظل الطلبات المتزايدة على الحجوزات خلال موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، موضحاً أن المنتجع يتمتع بموقع وإطلالة بانورامية على خليج عمان وتحيطه الجبال الشاهقة مما يمنحه خصوصية ذات طبيعة جاذبة.

وقال أشرف حلمي المدير العام لفندق ومنتجع ميرامار الفجيرة: مع احتفالات رأس السنة تتراوح نسب الإشغال في الفندق ما بين 75 إلى 80%، مشيراً إلى حرصهم على اتباع أعلى معايير السلامة بشأن فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن سياسة الفندق حريصة على وجود شواغر وغرف متاحة تحسباً لأية ظروف. وأضاف أن الفندق يشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين من مختلف أنحاء الدولة للاستمتاع بالطبيعة والهدوء.

وأشار رفيق أبو الفضل مدير فندق رويال إم الفجيرة وابتاون للشقق الفندقية، إلى ارتفاع نسبة إشغال الفندق خلال ديسمبر التي تراوحت بين 75% إلى 90%، موضحاً أن الفندق ما زال يتلقى طلبات الحجوزات خلال إجازة رأس السنة وتوقعات أن ترتفع نسبة الإشغال خلال العطلة، قائلاً إن الفجيرة تشهد إقبالاً كبيراً من السياحة الداخلية لما تتمتع به من طبيعة متنوعة تجمع البحر والجبال إلى جانب موارد الفجيرة السياحية والتاريخية والتراثية التي جعلتها منطقة جذب خلال الإجازات والعطلات.

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