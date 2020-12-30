فنادق رأس الخيمة: حجوزات كاملة في رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أظهرت حجوزات الفنادق في كافة مدن الدولة عودة النشاط السياحي الى مستواه الطبيعي متزامناً مع حملة أفضل شتاء في العالم للسياحة الداخلية، واحتفالات رأس السنة الجديدة التي تشهد عادة فعاليات ضخمة في مختلف مناطق الدولة، بما يؤكد نجاح إجراءات تعافي القطاع بفعل السياسات الحكومية، وتجاوز تداعيات الجائحة الصحية العالمية، كما تؤكد نجاح واطمئنان نزلاء الفنادق إلى سلامة إجراءات الاستجابة للتعامل مع الجائحة.

وأفاد عدد من مديري الفنادق في رأس الخيمة، بأن نسب إشغال الغرف الفندقية فاقت التوقعات ووصلت إلى 100% ضمن اشتراطات الإجراءات الاحترازية في فنادق الواجهة المائية لجزيرة المرجان المطلة على منطقة الألعاب النارية بامتداد 4 كيلومترات.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يترقب الجميع عشية رأس السنة الجديدة للاحتفال، في أعقاب الظروف الاستثنائية التي واجهتنا خلال 2020، ومن الأهمية بمكان أن يحتفي القطاع بهذه المناسبة ليبعث أجواء التفاؤل والإيجابية بين السكان والزوار رغم الطابع غير التقليدي لاحتفالات هذا العام، وأن يضمن في الوقت نفسه اتخاذ كافة القرارات المناسبة حفاظاً على سلامة الجميع.

ونحن في رأس الخيمة على أتم الاستعداد لاستضافة واحد من أكبر عروض الألعاب النارية في العالم احتفالاً بحلول 2021، ولكن دون الأنشطة التي اعتدنا تنظيمها على الأرض ودون تخصيص أية مساحات للمشاهدة والاحتفالات عملاً ببروتوكولات التباعد الاجتماعي، وسيجري نقل العرض عبر البث الحي والمباشر.

بداية ساخنة

وأوضح ماركو بيدنا، مدير فندق والدورف استوريا رأس الخيمة، أن بداية الموسم الشتوي شهدت تدفقاً ثابتاً للضيوف من الأسواق الرئيسية، حيث تنوعت جنسيات الزوار والتي يتصدرها السوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية خلال فترة الأعياد وبداية العام الجديد، لحضور الحفلات الخاصة بالفندق والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية بإطلالة خاصة على الواجهة البحرية لمنطقتي جزيرة المرجان والحمرا، معرباً عن تفاؤله بما تقدمه دولة الإمارات بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص في دعم القطاع السياحي.

نمو تدريجي

وقال نادر حليم، مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان: سجلت معدلات حجوزات الغرف الفندقية خلال شهر ديسمبر ارتفاعاً تدريجياً فاق التوقعات، وخاصة خلال الأيام الماضية في ظل زيادة الطلب من الزوار وثقتهم في التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث أطلقنا عروضاً خاصة تتضمن تقديم خدمات إضافية وأنشطة احتفالية في مرافق الضيافة والشاطئية، ونتوقع أن يسجل المنتجع إشغالاً كاملاً خلال فترة الميلاد ورأس السنة.

الإجراءات الاحترازية

وأكد محمد الحاج حسن، المدير العام لمنتجع وسبا جزيرة مرجان، أن نسبة حجوزات المنتجع بلغت 100% خلال موسم الأعياد وليلة رأس السنة، ضمن الأعداد المسموح بها تماشياً مع الإجراءات الاحترازية وضمان التباعد بين الزوار لضمان السلامة، حيث خصص المنتجع مناطق على الشاطئ ضمن إطلالة ساحرة للاستمتاع بالألعاب النارية التي ستنطلق على الواجهة المائية لجزيرة المرجان على امتداد 4 كيلومترات، مشيراً إلى أن ظروف جائحة «كوفيد 19» فرضت التعامل مع احتفالات رأس السنة بأسلوب جديد ومختلف.

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