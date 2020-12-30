«الإمارات دبي الوطني» أفضل خدمات للأفراد

المصدر: (دبي - البيان)

حصد "الإمارات دبي الوطني" مجموعة جوائز عالمية مرموقة لدوره في الخدمات المصرفية للأفراد والابتكار الرقمي خلال توزيع الجوائز السنوية العالمية الحادية عشرة للخدمات المصرفية للأفراد «تريل بليزر الآسيوية 2020».وحصل البنك على «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات» تقديراً لريادته في القطاع وحصد قسم الخدمات المصرفية المميزة جائزة «أفضل خدمات مصرفية جماعية».

وتلقت Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك إشادة كبيرة تقديراً لعمليات التسويق عبر وسائل التواصل وحصل سوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على جائزة «إنجاز العمر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز