تباين إغلاقات الأسواق والسيولة تتجاوز نصف مليار درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث ارتد سوق دبي المالي صعوداً بدعم رئيسي من مكاسب البنوك والعقار، بينما تراجع سوق أبوظبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، وسط ارتفاع السيولة مع ترقب المستثمرين للمزيد من المحفزات مع حلول موعد أعياد رأس السنة الميلادية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.41%، أو ما يعادل 10.36 نقاط، ليستقر عند 2524.96 نقطة، مع ارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية»، بينما هبط سوق أبوظبي دون مستوى 5100 نقطة بنسبة 0.14%، ليغلق عند 5099.043 نقطة، بضغط من أسهم العقار والطاقة.

وارتفعت مستويات السيولة من 462.6 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 503.34 ملايين درهم، موزعة بواقع 162.23 مليوناً في دبي، و341.11 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وفي سوق دبي، ارتفع قطاع البنوك 0.56%، بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.9%، و«مصرف السلام- البحرين» 0.56%، فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.65%، و«جي أف أتش» 0.81%.

وصعد قطاع العقارات 0.40% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.12% و«ديار للتطوير» 0.72% .

وزاد قطاع الاستثمار 0.68% مع ارتفاع «سوق دبي» 0.65% «دبي للاستثمار» 0.7%، و «شعاع كابيتال»0.60%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.2% وقطاع الخدمات 0.45% .

واتجه الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 23.78 مليون درهم، فيما توجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع منها 2.2 مليون درهم للعرب، و7.92 ملايين للخليجيين، و13.68 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

ونزل سوق أبوظبي بفعل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.6% مع انخفاض سهم «الدار العقارية» 0.62%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.5% مع انخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها وتراجع قطاع الطاقة 0.6% مع انخفاض «دانة غاز» 1.13%، و«أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة» 0.7%.

إفصاحات

★ أعلنت أبوظبي الوطنية للطاقة عن حصولها على الموافقات اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق لتعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيعات الأرباح.

★ قامت الخليج للملاحة القابضة بتعيين بي إتش مباشر للخدمات المالية كمزدو للسيولة لأسهمها المتداولة في سوق دبي بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

★ حصلت أسمنت الخليج على موافقة هيئة الأوراق المالية على تخفيض رأس المال المصدر من 821.1 مليون إلى 410.548 ملايين درهم لمعالجة خسائر الشركة المتراكمة.

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