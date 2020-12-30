«ماجد الفطيم» تتوسع خارجياً بافتتاح أول كارفور في طشقند

المصدر: طشقند - البيان

افتتحت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أول متجر «كارفور» في العاصمة الأوزبكية طشقند. ويأتي افتتاح المتجر الجديد ليؤكد طموح الشركة والتزامها للاستجابة للطلب المتنامي على تجارب التسوق الحديثة والمعاصرة في أوزبكستان، وفي الوقت ذاته تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

وباعتبارها واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، تقدم «كارفور» تجربة جديدة ومتطورة للتسوق في أوزبكستان بالاعتماد على معاييرها الدولية وأفضل ما لديها من خبرات وممارسات في قطاع تجارة التجزئة وخدمة العملاء، بالإضافة إلى إجراءاتها الخاصة بالصحة والوقاية.

وتقدم «كارفور» أكثر من 16 ألف صنف تجاري تشمل المنتجات الطازجة والمواد التموينية والمنتجات المحلية ومجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات غير الغذائية من بينها المستلزمات المنزلية، ومنتجات الأقمشة، فضلاً عن المنتجات عالية الجودة التي تحمل اسم العلامة التجارية «كارفور». كما توفر مجموعة واسعة من المنتجات العضوية، حيث تحرص على تقديم قيمة مضافة تلبي الاحتياجات المتفردة لكل عميل.

أولويات

ويأتي الاهتمام بتجربة العملاء على رأس أولويات «كارفور»، حيث يحتوي المتجر الجديد في أوزبكستان على ردهة لتناول الطعام تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات المحلية والعالمية مثل التندور والسوشي والمخبوزات والبيتزا، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بالعديد من المنتجات الطازجة والوجبات الجاهزة. كما يولي المتجر أولوية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل عبر مسارات خروج مخصصة لهم، فضلاً عن دخول مجاني لشبكة الواي فاي.

وتضمن «كارفور» لعملائها تجربة تسوق متميزة، وتوفر منتجات عالية الجودة وذات قيمة تنافسية وإجراءات دفع سهلة وسريعة؛ بالإضافة إلى الامتثال الثابت للأسعار الموضحة على بطاقة التسعير، وكذلك توفر خيار استرداد أو استبدال البضائع في غضون سبعة أيام.

برنامج ولاء

وبالتزامن مع الافتتاح الجديد، أطلقت «كارفور» أيضاً برنامج ولاء العملاء «ماي كلوب» وتطبيق الهواتف الذكية الذي يتيح للعملاء جمع النقاط خلال التسوق، ويمنحهم فرصة الحصول على تخفيضات إضافية على مجموعات مختارة من المنتجات والعلامات التجارية.

وفي إطار النظام البيئي الشامل لشركة «ماجد الفطيم»، تسعى «كارفور» لوضع المعايير التي ترسّخ مكانتها علامة تجارية مستدامة ومسؤولة. حيث سيشجع المتجر عملائه في أوزبكستان على استخدام الأكياس البيئية الورقية والقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية. كما قامت بتهيئة صندوق دفع مخصص، يتم فيه منح الأولوية للعملاء الذين يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

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