ورشة عمل لبحث «تقرير تنافسية السفر والسياحة العالمية»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل افتراضية حول «تقرير تنافسية السفر والسياحة العالمية»، قدمها خبراء وباحثون من المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك بمشاركة عدد من الجهات والدوائر الحكومية والمحلية والجهات العاملة في قطاعي الطيران المدني والسياحة.

وتأتي هذه الورشة بهدف تنسيق الجهود الوطنية بين المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات في تعزيز ثقافة التنافسية والتوعية بمنهجية تقرير تنافسية السفر والسياحة وأهميته، ومناقشة التحديات المستقبلية، وطرح حلول مبتكرة لتخطيها والتخطيط لاستراتيجيات طويلة المدى من شأنها تطوير قطاعي السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

جهود

وتركزت محاور الورشة حول عدد من المواضيع الرئيسية أهمها تقديم نظرة عامة على مؤشر تنافسية السفر والسياحة بما في ذلك الإطار والمنهجية والمصادر، وأهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في تعزيز جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء من حيث توفير البيانات الدقيقة والمحدّثة لدعم ملف تنافسية دولة الإمارات. كما شكلت ورشة العمل منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص مما أتاح تبادل الأفكار التي من شأنها تحسين بيئة السفر والسياحة في الدولة

وأعرب وليد الرحماني المدير العام المساعد لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية بالإنابة بالهيئة العامة للطيران المدني عن شكره لممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي على تلبيتهم الدعوة لتقديم هذه الورشة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قدرات دولة الإمارات في تحقيق أفضل المعايير والنتائج التي يتطلبها مؤشر قياس تنافسية السفر والسياحة بما يسهم في خدمة السعي المستمر للدولة في تحقيق مراكز عالمية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية.

تقارير مهمة

وأشار مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية بالإنابة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بقوله: «يعتبر تقرير تنافسية السفر والسياحة من التقارير المهمة التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحققت دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في العديد من مؤشرات هذا التقرير، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «تواجد كبرى شركات تأجير السيارات» والمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر «استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر» وكذلك المرتبة السابعة عالمياً في كل من مؤشري «جودة البنية التحتية للسياحة»و«جودة البنية التحتية للنقل الجوي» كما حصدت الدولة المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر «فعالية التسويق لجذب السياح» بالإضافة إلى العديد من مؤشرات التقرير الأخرى التي حققت فيها الدولة مراتب متقدمة عالمياً».

بيئة مستدامة

يصدر تقرير تنافسية السفر والسياحة عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف بسويسرا، وتم إصدار التقرير لأول مرة عام 2007 وهو يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن من التنمية المستدامة لقطاع السفر والسياحة. يقيس التقرير العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يساهم في تنافسية الدول.

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