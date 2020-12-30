1.39 مليار درهم عقود «إمباور» 2020 بنمو 23 %

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، مجموعة عقود بقيمة 1.39 مليار درهم خلال 2020، شملت بناء محطات تبريد مناطق جديدة، وتوسيع شبكة أنابيبها، وعقود لإنشاء غرف تبادل الطاقة الحرارية، وإنشاء أنظمة تخزين الطاقة الحرارية (TES)، وشراء الأنابيب، وشراء العدادات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوسعة نظام الفوترة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين البيانات، والأعمال الأخرى ذات الصلة منها الخدمات الاستشارية، والتصميم وغيرها.

وأوضحت الشركة أنها وفي إطار خططها الاستراتيجية المدروسة، زادت من استثماراتها في البنية التحتية لمشروعاتها وأصولها خلال 2020 مقارنة بالعقود التي قامت بترسيتها في العام الماضي بنسبة 23%، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، والتي تساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): «إن المؤسسة تشهد نمواً متزايداً ومتسارعاً في الطلب على خدمات تبريد المناطق في ظل الخطط والاستراتيجيات الطموحة التي اعتمدتها لتتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى التحول لاقتصاد أخضر».

مؤكداً أن «إمباور» تمتلك 76٪ من سوق تبريد المناطق في مدينة دبي، وسط تزايد في عدد ونوعية المباني والمشاريع الجديدة التي تسعى للحصول على خدمات تبريد المناطق، ما يجعل من البديهي توسيع الرقعة الجغرافية التي تتواجد فيها محطات المؤسسة وشبكاتها.

وأكد بن شعفار أن السوق العقاري حالياً يستعيد زخمه حتى بوجود جائحة كورونا، وبعد الجائحة سينمو الطلب على خدمات إمباور أكثر وسيشهد السوق نمواً ونجاحاً كبيراً بوتيرة متسارعة في الطلب على خدمات تبريد المناطق.

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