2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 225 مبايعة بقيمة 370.05 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 74.51 مليون درهم و203 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 295.54 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الممزر تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ 10 ملايين في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بـ 9 ملايين في منطقة وادي الصفا 6. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.62 مليار درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 168.98 مليون درهم، و43 رهن فلل وشقق بقيمة 1.45 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بمليار درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بـ 159 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بـ 148.17 مليون درهم.

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