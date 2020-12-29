«انطلق بأناقة» مع مركز صحارى

أعلن مركز صحارى، الوجهة الرائدة للتسوق وتناول الطعام والترفيه والتسلية في الشارقة، إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «انطلق بأناقة»، ليقدم لعملائه من خلالها فرصة الحصول على عوائد جذابة على التسوق. وتسري هذه الحملة خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 حتى 11 فبراير 2021، يمكن للعملاء الفوز بسيارتين فاخرتين من BMW الفئة الرابعة، فضلاً عن قسائم مشتريات بقيمة 250.000 درهم، وذلك عند إنفاق 200 درهم كحد أدنى.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال عملية سحب إلكترونية، حيث سيجرى السحب الأول في تمام الساعة 7 مساءً في 14 يناير 2021 للإعلان عن الفائز الأول بسيارة «BMW»، والفائزين العشرة الذين سيحصل كل واحد منهم على قسائم مشتريات بقيمة 10.000 درهم. وسيقام السحب الثاني في 11 فبراير 2021 ليعلن عن الفائز الثاني بسيارة «BMW»، إضافة إلى مكافأة 15 فائزاً بقسائم مشتريات قيمة الواحدة منها 10.000 درهم. وستقام السحوبات الإلكترونية على الهواء مباشرة بحضور ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

أما بالنسبة إلى المتسوقات اللواتي ينفقن 200 درهم من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً، فستتم مضاعفة عدد القسائم التي يحصلن عليها للدخول في السحب، ما يزيد من فرصهن للفوز. ويمكن لزوار ردهة الطعام في مركز صحارى الحصول أيضاً على كوبونين لقاء كل 200 درهم ينفقونها في أي مطعم في القاعة الشرقية.

وللتأهل لدخول السحب، يتعين على العملاء تقديم فواتير الشراء بقيمة 200 درهم فأكثر، وتسجيل بياناتهم في مكتب خدمة العملاء، علماً بأن هذه الحملة تأتي في إطار التزام مركز صحارى لإسعاد عملائه، حيث يطلق بانتظام حملات جذابة لإثراء تجارب التسوق لهم.

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