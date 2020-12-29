فلاي دبي تصدر تحديثاً بشأن إعادة رحلاتها إلى السعودية والكويت وعُمان

المصدر: دبي – البيان

أصدرت فلاي دبي، اليوم الثلاثاء، تحديثاً بشأن إعادة استئناف رحلاتها إلى السعودية والكويت وسلطنة عُمان.

وقالت الناقلة إنها تواصل مراجعة جدول رحلاتها بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة.

وذكر متحدث باسم فلاي دبي، أنه سيتم إعادة رحلات الناقلة من مطاري الدمام والرياض الدوليين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري، وتقتصر هذه الرحلات فقط على المسافرين غير السعوديين إلى دبي.

وأشار إلى أن الناقلة ستبدأ الرحلات إلى مطار مسقط الدولي اعتباراً من يوم الجمعة 31 ديسمبر الجاري.

وأضاف المتحدث، أنه من المقرر استئناف الرحلات إلى مطار الكويت الدولي اعتبارًا من 2 يناير 2021.

وقال: «تخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية ولا تزال القيود سارية.، وننصح المسافرين بالتحقق بانتظام من موقع إياتا قبل رحلاتهم، أو زيارة موقع فلاي دبي».

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