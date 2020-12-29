تحديث مهم بشأن رحلات "طيران الإمارات" إلى السعودية وعُمان والكويت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، اليوم عن استئناف رحلات المغادرة من مطارات الدمام وجدة والرياض في السعودية اعتباراً من أمس الاثنين، ولن يتم قبول سوى المواطنين غير السعوديين للسفر على هذه الرحلات.

وقالت الناقلة في تحديث عبر موقعها على الإنترنت: "تظل رحلات طيران الإمارات إلى السعودية معلقة حتى 30 ديسمبر 2020، ولن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر لوجهات في السعودية خلال هذه الفترة للسفر في نقطة انطلاقهم".

وأشارت طيران الإمارات إلى أن رحلاتها من وإلى سلطنة عُمان استؤنفت اعتباراً من الاثنين 28 ديسمبر الجاري.

وأضافت: تظل رحلات طيران الإمارات من وإلى الكويت معلقة حتى 1 يناير 2021.

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